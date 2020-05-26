«Дианэт» дарит красивый номер и помогает бизнесу повысить продажи в кризис

Работа над увеличением продаж приобрела особую значимость во время пандемии коронавируса. Чтобы поддержать бизнес-клиентов в непростой период, оператор « Дианэт » проводит специальную акцию и дарит красивый номер тем, кто подключит услугу « Виртуальная АТС ».

Каждый звонок уже действующего или потенциального клиента важен для бизнеса, а в кризис особенно. Не пропустить ни один заказ помогает услуга «Виртуальная АТС» от компании «Дианэт».

Сервис обеспечивает порядок во входящих и исходящих звонках, позволяет контролировать менеджеров, которые ведут работу с клиентами. Станцию можно интегрировать с CRM, которой пользуется ваша компания. Так бизнес отработает все входящие звонки, сможет вести аналитику и самостоятельно управлять услугой, настраивать ее под себя.

Во время пандемии «Дианэт» дарит красивый номер пользователям «Виртуальной АТС», чтобы клиентам было еще проще позвонить в вашу компанию. Номер можно выбрать из базы оператора.

«Дианэт» работает на рынке в Алтайском крае 17 лет и предлагает бизнес-клиентам все ключевые услуги связи: интернет, видеонаблюдение, виртуальную АТС и гостевой Wi-Fi. Их выгоды почти сразу становятся очевидны тем, кто начинает ими пользоваться.

Видеонаблюдение позволяет следить за своим бизнесом с самых разных устройств и в любой точке мира — главное, чтобы был доступ в Сеть. Начать пользоваться сервисом можно, подключив всего одну камеру. Удобное приложение для разных гаджетов оператор предоставляет клиенту бесплатно.

Гостевой Wi-Fi гарантирует соблюдение законодательства тем компаниям, которые организуют доступ в интернет для своих посетителей — кафе, гостиницам и так далее. Идентификация абонента происходит по бесплатному звонку на специальный номер — быстро и удобно.

Оператор «Дианэт» имеет собственные магистральные сети и работает в девяти городах региона.

Узнать подробности о подключении продуктов компании «Дианэт» и оставить заявку можно на сайте и у менеджеров компании по телефону 567−777; 8 (800) 333 9158 (звонок бесплатный).