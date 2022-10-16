Диетолог: хлеб помогает похудеть и защищает от старения

Хлеб из муки второго сорта и цельнозерновой помогают снижать вес и защищают от появления диабета, атеросклероза и раннего старения, рассказали в URA.ru.

Как рассказал диетолог Михаил Гинзбург, ржаной или цельнозерновой хлеб дольше усваивается, из-за энергия поступает медленнее. Соответственно, человек дольше остается сытым.

Такой хлеб снижает общую калорийность питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения.

Хлеб , голод. СС0

Еще лучше, если в хлебе будут семечки, хлопья, злаки из овсяной муки. В этом случае изделие насытит организм белками, витаминами группы B, а также минералами, такими как калий, магний и селен.

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