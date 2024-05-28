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Жизнь

Диетолог назвала оптимальное количество чая в сутки

Врач-терапевт и диетолог Галина Волкова рекомендовала выпивать не более двух чашек черного или зеленого чая в день. Об этом пишут РИА Новости.

Отмечается, что напитки с кофеином, включая чай, лучше не употреблять вечером, чтобы избежать проблем со сном. Она посоветовала ограничиться двумя чашками черного или зеленого чая и одной чашкой кофе в течение дня. При этом допускает употребление травяных чаев.

Диетолог также призвала отказаться от добавления сахара в кофе и чай, а также исключить из рациона сладкие напитки, пакетированные соки и газировку.

Ранее сообщалось, что названа опасность клубники во время похудения.

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