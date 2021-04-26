Диетолог рассказал о вреде минеральной воды

Минеральная вода считается полезным напитком, особенно в жару. Вопреки распространенному мнению, она может нанести вред здоровью человека. Как правильно ее следует пить, объяснил врач-диетолог Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.

В жару в организме человека возможно нарушение водно-электролитного баланса. Восстановить равновесие можно с помощью минеральной воды, однако для этого подойдет не любая минералка, предупредил врач.

Он объяснил, что в России принято делить минеральные воды на столовые и лечебно-профилактические. Последние нужно употреблять по рекомендации специалиста и только в определенных дозах, иначе вместо пользы от них будет вред.

Врач-диетолог,

Сергей Обложко

Лечебные воды надо пить только по совету врача. На это нужно обращать внимание, поскольку минералки бывают очень разные. Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава.

Для ежедневного употребления подходят столовые минеральные воды, но полностью переходить на них и отказываться от обычной питьевой воды нельзя, отметил врач.

По его мнению, минеральная вода не заменяет питьевую из-за того, что она другим образом всасываться в кишечнике. Не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды. «Ее можно только добавлять к водному режиму и не стоит ей злоупотреблять», — предупредил Сергей Обложко.