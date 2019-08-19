Дыхание осени: в Алтайском крае прогнозируют туманные и дождливые дни

20−23 августа в Алтайском крае ожидают дожди, местами с грозами и утренним туманом. Столбик термометра по ночам опустится до +7.

Погода в Алтайском крае 20 августа

ночью:

+9… +14 градусов,

в большинстве районов дождь , местами гроза , при грозе местами сильный дождь , в утренние часы местами туман,

местами гроза при грозе местами сильный дождь в утренние часы местами туман, ветер западный , 5−10 м/с , местами порывы 12−17 м/с.

днем:

+19… +24 градуса,

в отдельных районах дождь , гроза , при грозе местами сильный дождь , град , в утренние часы местами туман,

гроза при грозе местами сильный дождь град в утренние часы местами туман, ветер западный , 5−10 м/с , местами порывы 12−17 м/с.

Погода в Алтайском крае 21 августа

ночью:

+7… +12 градусов,

в отдельных районах дождь , гроза , в утренние часы местами туман,

гроза в утренние часы местами туман, ветер юго-западный , 4−9 м/с , местами порывы 10−15 м/с.

днем:

+19… +24 градуса.

в отдельных районах дождь , гроза , в утренние часы местами туман,

гроза в утренние часы местами туман, ветер юго-западный , 4−9 м/с , местами порывы 10−15 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 августа

ночью:

+7… +12 градусов,

в отдельных районах дождь , гроза , в утренние часы местами туман,

гроза в утренние часы местами туман, ветер западный , 3−8 м/с , с усилением до 15 м/с.

днем:

+18… +23 градуса,

в отдельных районах дождь , гроза , в утренние часы местами туман,

гроза в утренние часы местами туман, ветер западный , 3−8 м/с , с усилением до 15 м/с.

Погода в Барнауле

20 августа ночью будет +11. +13 градусов. Днем +20… +22, временами дождь, возможна гроза, утром — туман.

21 августа ночная температура составит +9… +11 градусов, дневная поднимется до +21. Во второй половине дня дождь, возможна гроза, в утренние часы местами туман.

22 августа ночью термометры покажут +9… +11 градусов, а днем +19… +21. В начале ночи и в конце дня дожди, возможна гроза.