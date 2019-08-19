Дыхание осени: в Алтайском крае прогнозируют туманные и дождливые дни

Погода в Алтайском крае 20 августа
ночью:
- +9… +14 градусов,
- в большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе местами сильный дождь, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
днем:
- +19… +24 градуса,
- в отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
Погода в Алтайском крае 21 августа
ночью:
- +7… +12 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
днем:
- +19… +24 градуса.
- в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
Погода в Алтайском крае 22 августа
ночью:
- +7… +12 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 3−8 м/с, с усилением до 15 м/с.
днем:
- +18… +23 градуса,
- в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 3−8 м/с, с усилением до 15 м/с.
Погода в Барнауле
20 августа ночью будет +11. +13 градусов. Днем +20… +22, временами дождь, возможна гроза, утром — туман.
21 августа ночная температура составит +9… +11 градусов, дневная поднимется до +21. Во второй половине дня дождь, возможна гроза, в утренние часы местами туман.
22 августа ночью термометры покажут +9… +11 градусов, а днем +19… +21. В начале ночи и в конце дня дожди, возможна гроза.