Дыхание северного циклона. Алтайский край остается во власти нестабильной погоды

Алтайский край продолжает испытывать влияние северного циклона, из-за которого в регионе установилась нестабильная погода.

Днем в среду, 16 декабря, в отдельных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.

Дневные температуры составят −8…−13 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, такие погодные условия будут наблюдаться в течение всей текущей недели.

При этом 17 и 18 декабря станет немного теплее.

Барнаул после снегопада. Анна Зайкова.

В эти дни температура воздуха ночью будет балансировать в диапазоне −10…−20 градусов, днем столбики термометров покажут −4…−9 градусов.

В то же время в четверг и пятницу ожидается усиление ветра вплоть до 16−18 метров в секунду.

Впрочем, до штормового ветра, как ожидается, в данном случае ситуация не дойдет.