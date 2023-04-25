Дикие кадры. Алтайский фотограф показал улыбку кита, драку бегемотов и собрался к пингвинам

Бизнесмен Евгений Борисов пришел в фотографию, как ни странно, из большого тенниса. И в этом своем увлечении он также горит олимпийским азартом. Чем большой спорт похож на большую фотографию, насколько опасно снимать диких животных, как сделать бегемота интересным и зачем нужно было плыть по морю Лаптевых на самодельном судне, Евгений рассказал altapress.ru.

Трудный старт

«Для своего первого международного теннисного турнира я выбрал Италию. Взял с собой фотоаппарат, думал, будет классно. Одной поездки хватило, чтобы понять, что эти вещи совмещать невозможно», — говорит Евгений Борисов.

Так началась его история как профессионального фотографа: сначала пейзажного, а потом и дикой природы. Однако любовь к делу пришла к Евгению еще в детстве, когда он часами проявлял снимки вместе с отцом.

Чтобы расти, нужно учиться у лучших, уверен собеседник. Поняв, чем хочет заниматься, отправился в Боливию вместе с группой профессиональных пейзажных фотографов.

«Это была одна из самых сложных поездок за все время, — вспоминает Евгений. — Работали на высоте 4−5 тыс. метров, о себе давала знать горная болезнь. На высокогорье оказался в трениках и пуховике — на меня смотрели с удивлением. В следующий раз уже был экипирован как надо: с ветрозащитой и серьезным устойчивым штативом».

Птица-носорог. Евгений Борисов

Тянуться к уникальности

Как и любой спортсмен, Евгений Борисов привык работать на результат. Сейчас его цель — снимать эндемиков, желательно в дальних странах.

«Хочется захватить то, что еще возможно, ведь скорее всего, через 5−10 лет все изменится навсегда — редкие животные исчезают», — говорит он.

Фотограф видел, как в Арктике погибла белая медведица с детенышами — отравились топливом, которое осталось на заброшенной станции.

«Банальная халатность людей, которые просто не убрали за собой, — объясняет фотограф. — Мы забили тревогу, хотелось, чтобы общественность об этом узнала. Возможно, совпадение, но позже на РГО появилась статья, что выделили деньги на уборку территорий».

Белый медведь. Евгений Борисов

Евгению важно работать именно в среде обитания животных, находиться у кормушки в реабилитационном центре ему просто неинтересно. Поэтому в фокусе всегда остаются труднодоступные места. Фотограф старается ездить туда, пока позволяют возможности.

Сейчас Евгений готовится к летнему путешествию на остров Врангеля и мыс Дежнева на корабле. К концу года планирует отправиться в Южную Джорджию — ключевое место для фотографов дикой природы. «Самое больше в мире разнообразие животного мира: пингвины, морские слоны, тюлени и многие другие», — рассказывает собеседник. Позже он поедет на Мадагаскар, к лемурам.

Уверенность во всем

Пожалуй, каждый спортсмен просчитывает свои действия на несколько шагов вперед. Перед каждой поездкой Евгений не только до мелочей продумывает маршрут, но и уже знает, какие именно кадры ему необходимо снять.

«Нужно построить композицию и интересную для себя историю, — объясняет он. — Раньше было просто: увидел шедевр — повтори, но этот период я уже прошел. Хочется что-то новое, свое. Понятно, что в мире уже все сфотографировали и удивить людей простым снимком сейчас сложно».

Истории всегда на первом плане. В отличие от пейзажной, в животной фотографии не имеет значения время суток.

Бегемоты. Евгений Борисов

«У меня есть снимок, где между собой дерутся бегемоты. Там нет красивого света: просто грязная речка с темным берегом. Но есть жизнь: брызги, кровь, бой, — говорит фотограф. — Чем дольше находишься с животными и погружаешься в их мир, тем больше вероятность, что что-то произойдет».

Нередко ожидание сталкивается с реальностью. Например, главная цель Евгения на Борнео были носачи. А оказались — орангутаны.

«Когда увидел, понял, что с ними ничего не сравнится, — говорит собеседник. — Большие, величественные, уверенные. Если к носачам можно подойти и чуть ли ни поздороваться, то с теми обезьянами даже стоять рядом опасно. Сил у самца раза в три больше, чем у тебя».

Орангутаны. Евгений Борисов Орангутанг. Евгений Борисов

Особенно фотографу удались мамочка с ребенком, пробирающиеся на лианах в чаще, висящая вверх тормашками, как паук, самка, а также грозные и пугающие самцы — будто из фильмов ужасов.

Помимо удачных кадров большой наградой оказались впечатления.

«Наблюдали за одним орангутаном три дня, — говорит Евгений. — Вечером он всегда ложится спать на новом месте, каждый раз делая гнездо. За носачами тоже интересно смотреть, особенно пузатыми. Все готовятся к прыжку, очень неуверенные, что под ними не сломается ветка. Или наедятся и сидят, думают».

Носач. Евгений Борисов

Из рогатки — в царя

Иногда терпение у фотографов может исчерпаться. Некоторые для удачного кадра начинают привлекать внимание животных. В этом Евгений придерживается моральных принципов.

«Говорят есть фотографы, которые, чтобы лев показал зубы, стреляют в него из рогатки. Я не могу так. Но знаю, что способен безболезненно спровоцировать», — говорит он.

Бывает, что животные и сами проявляют любопытство. Например, два песца заинтересовались фотографами на курильском острове Янкича.

«Один начал с меня сапог снимать, второй в лицо смотрел. Я положил фотоаппарат и сделал селфи, а в это время меня сфотографировали. Получился тревел-бэкстейдж, — вспоминает Евгений. — Песцы от нас не отходили. После ночи в палатке коробка с дроном была в их фекалиях — полюбопытствовали зверьки».

Песец помог Евгению создать фотографию «Улыбка кита». Это панорамный снимок со скелетом на переднем плане, на который сбоку взобрался маленький любопытный зверек.

«Улыбка кита». Евгений Борисов

«Я придумал этот кадр на месте. Скелет песцу был не интересен, в отличие от меня. Даже подсыпал ему хлеба — никакого эффекта. Пришлось поставить камеру на штатив и подойти вплотную — зверьку ничего не оставалось, как залезть на кости. Снимок получился интересный: мертвое и большое дает жизнь маленькому и живому».

Смертельный риск

Большой спорт всегда связан с рисками. Как и съемка дикой природы. Например, в экспедицию по Арктике Евгений с группой единомышленников отправился по морю Лаптевых на самодельном тримаране. Все участники делали это впервые.

«После понимал, что не решился бы ехать во второй раз. Банально был риск не вернуться, — признается Евгений. — Суровый климат, нет людей и помощи. Вертолету, чтобы сюда долететь, нужно еще где-то дозаправиться».

Однако и в этом риске есть преимущество: относительно безопасные организованные экспедиции на больших кораблях ограничивают возможности. «А так, с утра до вечера фотографируешь моржей, и никто тебе не мешает. Можешь набрать больше интересного материала и быть удовлетворенным от поездки», — объясняет собеседник.

Белый медведь. Евгений Борисов

В другой его экспедиции снимали миграцию северных оленей. Была задача сделать фотографии с воздуха, чтобы показать массовость. С ней не задалось: вместо тысячи особей, идущих широкой полосой, люди увидели узкую вереницу животных.

«Очень хорошо фотографировал одного оленя — тот начал играть с дроном: выпрыгивать, бодаться, и все с брызгами. Я понимал, что выйдет шедевр, — рассказывает Евгений. — Но в азарте я увлекся и посадил дрон на воду — все закончилось».

Он пытался достать дрон сетями с рыбаками, но технику вместе с кадрами унесло течение. На память остался лишь кадр идущего по шею в воде, в красивом розовом свете оленя.

Северный олень. Евгений Борисов

Трофеи

Как никому, спортсменам важна оценка. Последние полтора года Евгений Борисов участвовал в международных конкурсах.

«Фотографы очень ревностно друг к другу относятся, они не всегда искренние к коллегам, если это не друзья, — говорит собеседник. — Нужна была объективная оценка».

За алтайский снимок озера Кок-коль (на границе с Монголией) Евгений стал одним из природных фотографов года лондонского метеорологического общества и стал его членом.

Получился буквально автопортрет: автор в яркой красной куртке снял себя с дрона на ледяном озере с причудливыми полосами, которые даже немного напоминают организмы, увиденные в микроскоп.

Озеро Кок-Коль. Евгений Борисов

Снимки Евгения выставляли в галереях Монако, Лондона и Москвы. Фотограф желает показать свои работы и на улицах Барнаула. Сейчас он подбирает материал на тему «Мать и дитя».

Российским конкурсом мирового уровня Евгений называет фестиваль «Золотая черепаха».

Цена приключения

Как и большой спорт, фотография требует немалых вложений. Ранее двенадцатидневный фототур стоил примерно от 2 до 5 тыс. долларов, без учета перелета.

Многое зависит и от локации — например, поездка в Японию никогда не будет дешевой из-за дорогого проживания. В Ботсване фотограф может заплатить втрое больше, чем турист: ему нужно жить, не выезжая из национального парка, чтобы с первыми лучиками солнца быть на месте событий. Ночью ездить по территории запрещено.

«Обычно люди ночуют вне парков и въезжают с открытием. Солнце на небе, кошки поохотились и отдыхают — снимать нечего, — говорит фотограф. — Поэтому мы ночуем внутри парка. В палатках, чтобы было дешевле. Правда, лев может подойти порычать или сколопендра залезть».

Моржи. Евгений Борисов

Не удешевляет путешествия и усложненная логистика. «Впервые задумался, как лучше ехать, тщательно продумываю все перелеты, потому что это сейчас выходит в копеечку», — добавляет собеседник.

Фотографии никогда не окупают стоимость поездок. Евгений называет свое занятие хобби, переходящим в профессионализм.

Тем не менее, у фотографа есть несколько идей по монетизации. Например, корпоративные мобильные выставки, где он или помощник-искусствовед рассказывал бы о работах и знакомил с новыми странами сотрудников различных компаний.

Главная награда

Все траты окупают впечатления — уверен Евгений. У него был выбор: зарабатывать больше или путешествовать. И он выбрал второе.

«С какого-то времени перестал думать о том, чтобы сменить машину или купить где-то дом — это не мое, — говорит Евгений. — Живу впечатлениями. Чем больше путешествий, мгновений, ситуаций происходит с тобой в поездке, тем больше наполняешься. Не могу представить, чем был бы наполнен, если бы сидел дома».

Верблюды в снегу. Евгений Борисов

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