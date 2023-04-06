Диких кабанов заметили в алтайском селе

Кабаны проникли на огороженный участок в селе Яйлю на северо-западно части Телецкого озера, сообщает пресс-служба алтайского биосферного заповедника.

Всю зиму эти животные паслись по ночам в близлежащих садах, не решаясь влезть на территории домов.

Но усадьба научного сотрудника заповедника на краю села слишком привлекала кабанов богатыми залежами маньчжурского ореха.

Под покровом ночи стадо проникло на усадьбу, проделало дыру в заборе и неплохо попаслось, прорыв всю землю, несмотря на снег.

Весь март они продолжали регулярно посещать эту территорию. На видеозаписях с фотоловушки можно даже услышать хруст разгрызаемых орехов.

Причем лай соседских собак диких кабанов нисколько не смущал.

Ранее altapress.ru показывал, как животные барнаульского зоопарка греют носики и нежатся на солнце.