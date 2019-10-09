Дым сигарет с ментолом: как не нарушить закон о запрете курения на балконе

Только без шашлыков
Народ чутко реагирует на такие нововведения. По поводу курения на балконе родился даже новый анекдот: «Приезжает мужик из командировки, а у него семь штрафов за курение на балконе». На самом деле правительственный документ не ограничивает права курильщиков.
Если вчитаться в суть постановления, то оказывается, что с 1 октября на балконах запретили разводить костры и жарить шашлыки. «Использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц не допускается», — говорится в официальном источнике.
В МЧС подробно разъяснили — сигарета не является источником открытого огня. Курильщики будут привлекаться к уголовной ответственности за «смоление» на балконах только в случае, если в результате этого возникнет пожар.
Нюанс
Однако если балкон расположен на территории подъезда (выход на него — с лестничной клетки), то это помещение общедомовой собственности. На нем курить запрещено.
Будут штрафовать
Штраф за балконное нарушение составит до 3 тыс. рублей. Если оно привело к возгоранию — до 5 тыс. рублей. В случае серьезных последствий пожара нарушителю грозит уголовная ответственность.
Напомним, что первый штраф — 4 тыс. рублей за «неудачный перекур», уже выписали жителю поселка Изобильный Ставропольского края.
Исключение
Если сосед курит кальян, то штрафные санкции на него не распространяются. Исключение — употребление курительных смесей, содержимое которых запрещено на территории РФ.
Опасность дыма для здоровья
Между тем, сигаретный дым идет вверх и запросто проникает в окна и двери верхних этажей, впитывается в мебель, одежду и даже шерсть кошек и собак. Он попадает человеку в глаза, нос и рот, раздражает слизистые.
Пассивное курение не менее опасно, чем активное. Некурящий человек при этом чувствует общее недомогание, кашель, сухость кожи.
Безопасность
Избавиться от опасного дыма можно с помощью приточной вентиляции. Такая система содержит фильтры, которые удерживают вредные вещества внутри, не давая им распространиться по квартире.
Что делать, если соседи нарушают закон
На соседей, которые любят пожарить шашлыки на балконе, следует написать заявление в правоохранительные органы.