Дым сигарет с ментолом: как не нарушить закон о запрете курения на балконе

С 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Закон также распространяется на комнаты в общежитиях и гостиничные номера. Оказалось, что курить на балконе все-таки еще можно. Altapress.ru рассказывает об особенностях новой буквы закона.

Только без шашлыков

Народ чутко реагирует на такие нововведения. По поводу курения на балконе родился даже новый анекдот: «Приезжает мужик из командировки, а у него семь штрафов за курение на балконе». На самом деле правительственный документ не ограничивает права курильщиков.

Если вчитаться в суть постановления, то оказывается, что с 1 октября на балконах запретили разводить костры и жарить шашлыки. «Использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц не допускается», — говорится в официальном источнике.

В МЧС подробно разъяснили — сигарета не является источником открытого огня. Курильщики будут привлекаться к уголовной ответственности за «смоление» на балконах только в случае, если в результате этого возникнет пожар.

Нюанс Однако если балкон расположен на территории подъезда (выход на него — с лестничной клетки), то это помещение общедомовой собственности. На нем курить запрещено.

Будут штрафовать

Штраф за балконное нарушение составит до 3 тыс. рублей. Если оно привело к возгоранию — до 5 тыс. рублей. В случае серьезных последствий пожара нарушителю грозит уголовная ответственность.

Деньги. СС0

Напомним, что первый штраф — 4 тыс. рублей за «неудачный перекур», уже выписали жителю поселка Изобильный Ставропольского края.

Исключение Если сосед курит кальян, то штрафные санкции на него не распространяются. Исключение — употребление курительных смесей, содержимое которых запрещено на территории РФ.

Опасность дыма для здоровья

Между тем, сигаретный дым идет вверх и запросто проникает в окна и двери верхних этажей, впитывается в мебель, одежду и даже шерсть кошек и собак. Он попадает человеку в глаза, нос и рот, раздражает слизистые.

Дым. СС0

Пассивное курение не менее опасно, чем активное. Некурящий человек при этом чувствует общее недомогание, кашель, сухость кожи.

Безопасность Избавиться от опасного дыма можно с помощью приточной вентиляции. Такая система содержит фильтры, которые удерживают вредные вещества внутри, не давая им распространиться по квартире.

Что делать , если соседи нарушают закон

На соседей, которые любят пожарить шашлыки на балконе, следует написать заявление в правоохранительные органы.