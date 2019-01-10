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Жизнь
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Дима Билан предложил ввести цензуру для музыки в России

Российский певец Дима Билан заявил, что в музыке должны быть определённые рамки, чтобы не свалиться во вседозволенность. Об этом он сказал «Московскому комсомольцу» на фестивале Russian Music Festival, проходящем в ОАЭ.

Дима Билан выступил на Дне металлурга в Заринске.
Дима Билан выступил на Дне металлурга в Заринске.
Ирина Баенкова, altapress.ru

По словам исполнителя, в западной музыке сейчас происходит «какой-то хаос».

Дима Билан,
певец:

— Если можно каким-то образом всё же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность, то, может быть, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать всё это. Я открыт миру, но то, что сейчас происходит, — перебор.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью РЕН-ТВ поддержал идею Димы Билана. По его словам, каждый человек, который знает русскую культуру и искусство, задумывается о введении цензуры.

Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ:

— Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно, но именно это сейчас пытаются соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий трэш, мат-перемат, чем грязнее, тем лучше, — вот то, что сейчас становится популярным и приносит деньги. Не нужно петь, не нужно учиться, не нужно быть талантливым человеком. Смачно материться желательно без штанов — и ты станешь популярным человеком.

А заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) выступил против предложения Билана.

Борис Чернышов,
заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке:

— Идея создать специальные структуры, представители которых могли бы оценивать качество того или иного музыкального произведения, подталкивает к воспоминаниям о советских худсоветах, загубивших сотни песен и танцевальных композиций, которые так и не дошли до зрителя. Я против подобной цензуры, не дающей право на свободомыслие. Тем более, что практической пользы от этого не будет — не пропущенные цензурой произведения можно будет легко найти в интернете.

По мнению Чернышова, предложение ввести музыкальную цензуру негативно воспримет большинство граждан.

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