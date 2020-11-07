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Жизнь

Димитриевская родительская суббота 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Димитриевская родительская суббота в 2020 году выпадает на 7 ноября. Это день особого поминовения всех усопших. По преданию, эту родительскую субботу установил князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что такое родительская суббота?

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших, установленные в православной церкви. Согласно одной из версий, их называют «родительскими», потому что христиане в молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.

Димитриевская родительская суббота — суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 ноября по новому стилю. Если день памяти святого приходится тоже на субботу, родительской все равно считается предыдущая.

Что нужно сделать на Димитриевскую родительскую субботу?

В этот день все верующие молятся об упокоении душ умерших родственников, друзей и знакомых. Также принято посещать церковь и могилы родных.

В родительскую субботу люди приносят в храм на особый столик продукты питания, чтобы помянуть усопших родственников.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Если на Дмитриевскую родительскую субботу не получается попасть на службу, то стоит помолиться об упокоении умерших дома.

Что нельзя делать на Димитриевскую родительскую субботу?

В этот день ни в коем случае не стоит ссориться, сквернословить и плохо говорить об умершем.

Нельзя поминать усопших алкоголем, а также оставлять его на могиле родственника.

Не стоит устраивать вечеринки и застолья, а также вспоминать покойного плохим словом.

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