Дымный край: кто продает сигареты подросткам

На прошлой неделе государство сделало очередной шаг в деле ужесточения наказаний за продажу табака несовершеннолетним. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому в несколько раз увеличиваются штрафы за продажу табачных изделий, снюса и насвая лицам, не достигшим 18 лет. Серьезное повышение штрафов — очередной логичный этап государственной политики по снижению уровня курения несовершеннолетних.

Усилия государства по ограничению доступа подростков к сигаретам в сочетании с дополнительными мерами, такими, как Программа предотвращения продажи табака несовершеннолетним, которую с 2000 года на территории РФ реализует Общественный Совет по проблеме подросткового курения, помогли добиться почти двукратного снижения уровня подросткового курения.

Председатель Общественного Совета Светлана Чернышова считает увеличение штрафов за продажу табака лицам, не достигшим 18 лет, правильной и назревшей мерой. Однако ее эффективность будет ощутима только в комплексе с работой в других важных направлениях — в частности, в борьбе с распространением рынка нелегального табака.

— Как вы можете оценить ситуацию с подростковым курением на сегодняшний день? Что влияет на масштаб этой проблемы?

— Отвечая на этот вопрос буквально несколько лет назад, я бы привела довольно позитивную статистику, которая имела стабильную тенденцию к улучшению. В рамках обучающей Программы предотвращения продажи табачных изделий несовершеннолетним для розничной торговли мы провели тренинги и семинары для более 250 000 сотрудников 50 000 различных точек в 60 регионах России. Программа направлена на информирование продавцов о законодательном запрете, их обучение и повышение профессиональной грамотности. В результате программы доля продавцов, отказавшихся продавать сигареты подросткам, достигла 78 — 88%. Рост ответственности продавцов и ужесточение запрета на продажу табачных изделий несовершеннолетним помогли добиться снижения подросткового курения в России с 59% до 31% (данные ЦЭССИ и Ромир).

Все эти позитивные результаты могут быть нивелированы в значительной степени из-за резкого роста в последние годы рынка нелегальной табачной продукции. Основной ущерб от нелегальной торговли, если говорить о несовершеннолетних — это экономическая и визуальная привлекательность и доступность сигарет при продаже на улицах, с лотков, на розничных рынках, в магазинах малых форматов. Здесь никого не интересует возраст покупателя. А подростки — категория, наиболее «чувствительная» к ценам.

Если в зоне ответственной торговли, где нет контрафактных сигарет, продавец и иные требования закона соблюдает, то теневые торговцы не требуют у покупателей паспорт и не обращают внимания на их возраст. Нелегальные сигареты продаются в разы дешевле легальной продукции и зачастую реализуются с открытой выкладкой. Эти факторы делают сигареты доступными для подростков.

Нелегальный рынок табачной продукции способствует распространению курения среди несовершеннолетних. Это подтверждает мировой опыт — чем выше в стране уровень развития незаконной торговли табачными изделиями, тем больше распространено курение среди подростков.

— Какова ситуация в Алтайском крае? Чем она отличается от положения дел в других регионах?

— Алтайский край имеет статус приграничного региона. И ситуация здесь, к сожалению, характерная для большинства таких территорий — объем рынка нелегального табака намного превышает общероссийский показатель. За два года доля нелегальных сигарет более, чем удвоилась и по данным Nielsen за 3 квартал 2019 г. cоставила 32,3%. То есть доля нелегальных сигарет на потребительском рынке Алтайского края более чем в два раза превышает общероссийский показатель (15,6%).

Соответственно, угроза неконтролируемого доступа подростков к сигаретам здесь намного выше. Совместно с холдингом «Ромир» Общественный Совет проводит регулярные контрольные замеры и исследования для мониторинга ситуации в части доступности нелегальных сигарет несовершеннолетним. И по нашим прогнозам, в одном лишь Барнауле подросток может приобрести табак в каждой второй точке, где продается контрабанда или контрафакт.

Исследование РОМИР в 8 крупных городах в разных федеральных округах РФ показало, что сегодня подростки имеют возможность купить сигареты через нелегальные каналы продаж, а также зачастую сами участвуют в торговле табачными изделиями. В тех городах, где зафиксирован более высокий процент приобретения сигарет подростками в нелегальных каналах (6%-10%), наблюдается и более высокий уровень подросткового курения (34%-41%).

— Что стоит предпринять, чтобы защитить подростков от табакокурения? Что удалось сделать Совету в регионе? Как на это реагируют власти региона?

— Как общественная организация, мы за последние годы значительно повысили свою экспертизу и нарастили исследовательский портфель по вопросу влияния нелегальной табачной торговли на рост подросткового курения. Совет активно сотрудничает с администрацией Алтайского края, взаимодействует на постоянной основе с региональной Комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Совет активно взаимодействует с контрольно — надзорными органами — региональными управлениями Роспотребнадзора и МВД. Только в 2019 году Совет отправил серию запросов- обращений в эти органы, где была представлена информация о 51 торговой точке на территории городов Барнаула, Рубцовска и других, торгующих нелегальной табачной продукцией. По результатам были проведены проверки и приняты меры в рамках возложенных на эти ведомства полномочий.

Мы считаем, что наша работа в Алтайском крае должна «вплетаться» в комплексную систему борьбы с рынком нелегального табака, поэтому поддерживаем такие меры как: установление минимальной розничной цены на сигареты, увеличение штрафов за перемещение, реализацию и производство нелегальной табачной продукции, обязательное уничтожение конфиската и средств его производства, расширение полномочий правоохранительных органов.

Для решения проблемы нелегальной торговли табачными изделиями необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон. Общественный Совет видит себя активным участником этого процесса на Алтае.