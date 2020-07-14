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Директор Алтайского филиала Россельхозбанка избран членом Совета Союза КФХ края

По окончании посевной кампании в Алтайском крае состоялось Общее собрание членов Союза крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ) — это высший орган управления Союзом. Из-за пандемии коронавируса собрание прошло в формате поэтапного телефонного опроса по повестке дня. В итоге был принят ряд решений, в том числе и избрание в состав Совета Союза Директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николая Бойко.

В Совет входит 10 человек, которые в перерывах между Общими собраниями осуществляют текущее руководство Союзом. По словам Александра Вайса, исполнительного директора Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края, «это было естественное решение, потому что Союз КФХ давно и плотно сотрудничает с Россельхозбанком. Совместным решением членов Союза и всего фермерского сообщества Алтайского края мы приняли Алтайский филиал РСХБ в состав Союза фермерских хозяйств и избрали директора филиала Николая Бойко членом Совета. Это управляющий орган между съездами, состоящий из 10 человек, который работает на постоянной основе, собирается раз в квартал и решает проблемные вопросы. Это было обоюдное решение и еще один шаг навстречу друг другу, призванный укрепить наши тесные взаимоотношения.

Я всегда внимательно слежу за статистикой и вижу, что Банк набирает обороты и по выдаче кредитов, и по работе с госпрограммами. Реагирует на наши замечания в силу своих полномочий на региональном уровне или транслирует проблемы системного характера в головной офис, а мы на уровень федерации, там тоже есть понимание и подписанное соглашение руководства АККОР с Россельхозбанком. Все это живой процесс, позволяющий решать возникающие проблемы быстрее».

«Возможность быть не только сторонним наблюдателем, но и активным участником процесса, еще на стадии подготовки многих решений устранять или решать проблемы фермеров и крестьянских хозяйств, совместно находить удобные и понятные для всех механизмы решения вопросов стала для меня главным в принятии решения участвовать в работе Совета на полноправной основе. Ответственность за это решение заставляет меня глубже вникать и изучать процессы развития сельского хозяйства края, искать различные способы помогать нашему совместному развитию», — подчеркнул Николай Бойко.

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