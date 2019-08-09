Директор Алтайского филиала СГК объяснил, зачем Барнаулу переходить в ценовую зону теплоснабжения

Правительство приняло Распоряжение об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения и таким образом одобрило масштабную модернизацию теплоэнергетики города. Директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов считает, что такой шаг обеспечит краевой столице рост надежности коммуникаций.

Еще в прошлом году СГК разработала долгосрочную программу, которая предполагает вложение в систему теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей позволит инвестировать переход в ценовую зону.

«После отправки пакета документов на рассмотрение, мы с администрацией города начали инвестиции уже в этом году, не дожидаясь решения Правительства, — рассказал Лузанов. — Эти средства будут задействованы в основном в до 2024 года. Помимо этого, продолжится ежегодный ремонт теплосетей».

В Барнауле в этом году объемы перекладки впервые приблизились к нормативному значению — 3% протяженности сетей. Работы идут на более чем 50 участках — это порядка 30 км трубопровода. Это и инвестиционная, и ремонтная программы. Затраты на перекладку коммуникаций составляют более 1 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Уже выполнено 60% от общего объема работ — более 17 км. Качество тщательно контролируется, и к 15 сентября ремонт должен быть завершен.

«В следующем году объем перекладки тепловых сетей будет еще масштабнее, — отметил Игорь Лузанов. — Только инвестиционная программа предполагает замену 25 км сетей и ремонт 48 центральных тепловых пунктов, на что мы потратим более миллиарда рублей. Еще 13 км мы заменим по ремонтной программе. Итого город получит 38 км новых тепловых сетей и рост надежности всей системы теплоснабжения».

Два года назад в ценовую зону теплоснабжения перешел Рубцовск. Региональная и муниципальная власти поддержали инициативу СГК. Лузанов пояснил: «Там ситуация была более сложной — город рисковал сорвать отопительный сезон. Теперь мы повышаем там эффективность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения».

Сейчас в краевой столице СГК обслуживает около 1300 км тепловых сетей и больше половины из них достигли нормативного срока службы 30 лет. Из-за этого растет количество повреждений и как следствие — отключений отопления и горячей воды. За семь месяцев этого года уже обнаружено и устранено 929 дефектов — на 9% больше, чем за этот же период 2018 года.

«Большая часть повреждений исправляется во время летних испытаний и это позволяет быть спокойнее в отопительный период. Чтобы в будущем гарантировать барнаульцам качественное теплоснабжение, нужно увеличивать объема перекладок», — уверен Игорь Лузанов.