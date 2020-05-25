Директор Алтайского фонда МСП ответит на вопросы и расскажет о мерах поддержки предпринимателей края

27 мая на портале Правительства Алтайского края состоится интернет-форум директора НО «Алтайский фонд МСП» (Центр Мой бизнес) Антона Слободчикова.

Директор фонда ответит на вопросы о текущем положении дел в бизнес-сообществе региона, о мерах поддержки предпринимателей края и о том, как их получить.

Прием вопросов и предложений еще открыт. Оставить вопрос можно на сайте Правительства, портале мойбизнес22.рф или в любом аккаунте центра Мой бизнес.

Напомним, центр Мой бизнес сегодня является координатором всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. Предлагает предпринимателям края такие бесплатные услуги как создание сайтов, маркетинговая поддержка, патентование и сертификация, регистрация торгового знака, выход на электронные торговые площадки и пр. Кроме того, Центр — открытая площадка для диалога власти и бизнеса.

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