3 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Директор алтайского предприятия трудоустроил родственника слесарем и растратил деньги

В Алтайском крае будут судить директора муниципального предприятия по обвинению в растрате денег, сообщает региональный СК.

Памятник слесарю в Омске.
Памятник слесарю в Омске.
wikimedia.org

Исполняющего обязанности директора МУП в Камне-на-Оби обвинили в «растрате» и «служебном подлоге», а его родственника — в «пособничестве».

«В 2019 году трудоустроил на должность слесаря-ремонтника своего родственника, а также дал указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени о якобы исполнении им своих служебных обязанностей», — рассказали в СК.

В результате начальник похитил более 153 тыс. рублей, чем причинил значительный ущерб муниципальному предприятию.

Обвиняемые вину признали полностью, на их имущество наложили арест.

Ранее директор бийского детсада устроила к себе сына, который в это время сидел в тюрьме.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость