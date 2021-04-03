Директор алтайского предприятия трудоустроил родственника слесарем и растратил деньги

В Алтайском крае будут судить директора муниципального предприятия по обвинению в растрате денег, сообщает региональный СК.

Исполняющего обязанности директора МУП в Камне-на-Оби обвинили в «растрате» и «служебном подлоге», а его родственника — в «пособничестве».

«В 2019 году трудоустроил на должность слесаря-ремонтника своего родственника, а также дал указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени о якобы исполнении им своих служебных обязанностей», — рассказали в СК.

В результате начальник похитил более 153 тыс. рублей, чем причинил значительный ущерб муниципальному предприятию.

Обвиняемые вину признали полностью, на их имущество наложили арест.

Ранее директор бийского детсада устроила к себе сына, который в это время сидел в тюрьме.