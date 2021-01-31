Директор алтайского театра рассказала, как создавали спектакль «Капитанская дочка» и почему он номинирован на главную театральную премию страны

Музыкальный театр не раз подавал заявки на премию «Золотая маска», но только в этом году удалось попасть в список претендентов. И сразу в 10 номинациях. Директор театра Галина Санжарова говорит, что невозможно было пропустить такой роскошный и к тому же эксклюзивный материал. Рассказываем, почему мюзикл «Капитанская дочка» достоин награды и как делали эту сложную постановку.

С первых нот

— Давайте вспомним: как все начиналось и почему выбрали для постановки именно «Капитанскую дочку»?

— В 2018 году московский композитор Евгений Загот предложил нам эксклюзивный материал, только для нашего театра, над которым он только начал работу — музыку к «Капитанской дочке». Композитор уже был нам известен, с ним мы работали над прекрасным мюзиклом «Аладдин».

Если честно, я загорелась этой идеей сразу — пушкинскую «Капитанскую дочку» полюбила еще в школе, и режиссер тоже. Потом на форуме в Екатеринбурге увидела презентацию номера «Заячий тулупчик» и буквально влюбилась в музыку с первых нот.

Решение о постановке принималось очень сложно, но очень настойчиво и уверенно. В этой истории сложилось все: бессмертный классик Пушкин, музыка, либретто — от этого материала нельзя было отступиться.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

— Как вообще театр выбирает тот или иной материал для постановки?

— И я, и режиссер постоянно находимся в поисках материала для премьер, и выбор того или иного спектакля всегда зависит от нескольких факторов. Мы просчитываем потребности зрителей, необходимость классического репертуара, популярность и рентабельность спектаклей, уже идущих в других регионах, и многое другое. Смотрим на эксклюзивность материала, работы признанных авторов, просчитываем экономическую составляющую.

Бывает, что ты интуитивно чувствуешь: именно этот материал должен быть в репертуаре театра. Так случилось и с «Капитанской дочкой».

На самом деле я загорелась идеей осуществить постановку еще до того, как услышала музыку: знала, что это эксклюзив, который еще не идет ни в одном театре (именно с этими авторами), и это значит, еще год-два будет только у нас.

После театрального форума я вернулась с четким пониманием того, что спектаклю быть! И я рада, что не ошиблась и интуиция не подвела.

Рождение «дочки»

— Сколько денег было потрачено на постановку?

— Мы изначально понимали, что проект, создаваемый авторами специально для нас, потребует немалых затрат и без господдержки не обойтись. Мы подали заявку на участие в конкурсе социально значимых проектов на предоставление гранта губернатора Алтайского края и стали победителями. Огромное спасибо за поддержку и нашему губернатору, и министру культуры.

Грант составил 1,3 млн рублей. Но этого было недостаточно, и мы вложили собственные заработанные внебюджетные средства. В итоге стоимость составила более 2 млн рублей.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

— Сколько времени заняло производство спектакля?

— Спектакль «Капитанская дочка» стал настоящим желанным ребенком: с момента принятия решения о постановке все этапы подготовки — подбор команды, заключение договоров, финансовые вопросы, закупка материалов, изготовление костюмов и декораций, изучение материала, репетиционный процесс — заняли девять месяцев.

Премьера прошла 13 сентября 2019 года и стала одним из ярчайших событий театральной жизни края.

— С чего начинается работа над спектаклем?

— Подготовительный период начинается с эскизов художника и изготовления макета спектакля. Затем создаются габаритные чертежи новой постановки, разрабатывается проектно-расчетная документация. Создаются рабочие чертежи на декорации, мебель, бутафорию. Рассчитываются силовые конструкции (станков, подвесных конструкций) на прочность и жесткость.

Уточняются списки составов исполнителей для пошива костюмов. Составляются заявки на материалы по оформлению спектакля. Идет закуп и изготовление всего необходимого. В мастерских делают жесткие и мягкие декорации, бутафорию, костюмы, головные уборы, обувь, парики, заказывают исходящий реквизит.

Все материальное оформление принимает начальник эксплуатационного цеха под материальную ответственность.

Конечно, в это же время идет разбор музыкального материала и репетиции оркестра, хора, балета, актерского состава.

Над «Капитанской дочкой» команда работала с огромным энтузиазмом. Огромное спасибо авторам — композитору Евгению Заготу и автору либретто и текстов арий Карену Кавалеряну, что они удостоили именно наш театр чести поставить этот спектакль первым.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

В процессе создания постановки участвовал практически весь коллектив театра — более 200 человек. Это и творческий состав (актеры, хор, балет, оркестр), и технические службы (осветители, монтировщики, звукооператоры), производственные мастерские (пошивочные, столярные, художественные, гримерно-постижерные, бутафорские), служба зрителей (гардероб, билетеры, администраторы, уборщицы), бухгалтерия, администрация, обслуживающий персонал, кассиры.

Это мы говорим про создание и прокат спектакля на родной сцене. Гастрольный вариант, конечно, меньше. На сегодняшний день состав на выезд в Москву на фестиваль предварительно утвержден, билеты забронированы. Это 96 человек.

Много оттенков серого

— Как создавали костюмы и декорации для «Капитанской дочки»? Речь ведь идет о XVIII столетии.

— Процесс создания костюмов и декораций к историческому мюзиклу всегда безумно интересный и очень сложный. Художник Елена Турчанинова — лауреат «Золотой маски» за костюмы к спектаклю «Снегурочка» в новосибирском театре «Старый дом». Она известна своей скрупулезностью в выборе материалов. Костюмы в «Капитанской дочке» дорогие, качественные и полностью отражают эпоху.

Благодаря слаженной команде мастерских нашего театра все получилось так, как задумывалось режиссером и художником.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

Образ спектакля должен обладать могучей силой эмоционального воздействия на зрителя. Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение составляют художественное оформление, и, безусловно, это работа всей команды, начиная от идеи режиссера, пожеланий балетмейстера и видения художника.

Несмотря, казалось бы, на минимализм — практически монохромные костюмы (исключая красный кафтан Пугачева), скромное оформление сцены: деревянный помост и столы, — наша декорация получилась очень мощной, весомой, логичной, передающей всю атмосферу того времени.

Но при этом она очень функциональна, и в сочетании с прекрасной музыкой и текстами мы полностью погружаемся в ту эпоху с ее бедами, страхами, борьбой, чувствами любви и боли, разлуки и победы.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

Тревоги и надежды

— Ежегодно эксперты «Золотой маски» просматривают около 1000 спектаклей более чем в 100 городах России. Номинация — это ведь уже победа?

— Да, шанс попасть на конкурс есть у каждого театра, номинаций много: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. Но то, что мы попали сразу в 10 номинаций, — большая победа не только нашего коллектива, но и всего региона.

Мы каждый год подавали заявки с сильнейшими премьерами, но такой результат впервые случился в истории театра.

Приятен тот факт, что для экспертов не важно, сколько денег вложено в спектакль, насколько роскошны декорации и костюмы, дорогое ли оборудование. На мой взгляд, оценивается все-таки не кошелек театра, а что-то другое: нахождение в спектакле чего-то интересного, интересные новые имена авторов, сочетание каких-то элементов, на которые обратили внимание эксперты, и, конечно, работа актеров на сцене, которым веришь, сопереживаешь, которых любишь.

Конечно, когда на сцене звезды, нам, провинциальным артистам, намного сложнее: приходится доказывать свое право встать в этот ряд. Но наши актеры показали себя на все 100%, выложились по полной, как и всегда.

Мюзикл «Капитанская дочка». Анна Зайкова.

— За что переживаете?

— За многое. Чтобы вовремя «прилетели» костюмы, чтобы в срок смонтировать декорации (уж очень мало времени на это дают), чтобы оркестр успел сыграться с московскими музыкантами, чтобы спектакль показать на чужой сцене как на своей. Это очень большая ответственность перед зрителями и авторами, но надежда на победу у нас в каждом сердце.

Мы очень рады, что зритель увидел спектакль именно в той стилистике, в которой мы хотели его показать, и что это получило внимание и признание

экспертов и зрителей. Это не просто качественный спектакль, это великолепное сочетание прекрасной драматургии, музыки и игры. Все соединилось в масштабную, сильную работу. Горжусь своим коллективом.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.