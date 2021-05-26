Директор алтайского турцентра рассказал, как на образцовом Чуйском тракте борются за гостей

Ивлев отметил, что в Алтайском крае сеть туробъектов достаточно развита, поэтому бизнесу приходится бороться за гостей.

«Чтобы повысить привлекательность, ежегодно владельцы сервисов что-то улучшают, добавляют, модернизируют — это приносит плоды. В декабре мы изучили сервис двух федеральных трасс — Чуйского тракта и Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном, совместно с Ассоциацией автотуризма и караванинга. Эксперты назвали качество придорожной инфраструктуры высоким в масштабах не только региона, но и всей России», — подчеркнул глава Турцентра.

По результатам исследования разработали схему «реперных точек» — объектов сервиса, которые станут ключевыми на туристических маршрутах.

Ряд предприятий необходимо лишь дополнить специфической инфраструктурой для автотуристов.

Специалисты отметили, что наиболее развитый уровень придорожной инфраструктуры — на Чуйском тракте.

«Это одна из старейших и красивейших дорог в России, она вызывает огромный интерес у туристов, поэтому предъявляются повышенные требования по содержанию и уровню комфорта. Ежегодные проверки помогают сервису расти от сезона к сезону», — подчеркнул глава регионального минтранса Александр Дементьев.

В минтрансе отметили, что предприниматели и все ведомства должны разработать совместную стратегию, чтобы сделать Алтайский край более привлекательным и гостеприимным.

Оценка проверяющих

Один из объектов, вошедший в список ключевых площадок, возводится на трассе А-322 в районе Алейска — строительство выходит на финишную прямую. По мнению специалистов, придорожное предприятие может стать образцовым в регионе.

Другой крупный объект на этой трассе расположен на выезде из Барнаула — после масштабной модернизации кафе-шашлычная превратится в комплекс дорожного сервиса, который сможет предоставить гостям все необходимые услуги. В целом, на маршруте Барнаул — Рубцовск комиссия сочла уровень объектов сервиса удовлетворительным.

Сложнее всего обстоят дела на перешедшей в федеральную собственность трассе А-321. Инфраструктура, по мнению проверяющих, здесь отстает, но и сама дорога нуждается в значительной модернизации.

С улучшением качества покрытия и увеличением пропускной способности прогнозируется и рост гостей у расположенных на трассе предприятий, а значит — и больше возможностей для развития. Программа дорожных работ реализуется с 2021 года.