Директор барнаульского зоопарка перевоплотился в неандертальца, чтоб прорекламировать новую экспозицию

На своей странице в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев выложил фотографию, на которой он и его помощник Александр Чеботарев с оголенными торсами предстали в качестве первобытных людей.
«Как всегда с креативом. На высоте», — восхитились подписчики Писарева.
25 мая помимо открытия новой экспозиции в зоопарке будут работать другие развлекательно-познавательные площадки, художник-анималист проведет мастер-класс по рисованию. Для детей организуют зоны настольных и подвижных игр.
Прямо под открытым небом откроется выставка картин барнаульского художника Сергея Уржумова и фотовыставка «Тигирек — земля жизни».
Начало мероприятия в 12:00.