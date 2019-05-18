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Жизнь

Директор барнаульского зоопарка перевоплотился в неандертальца, чтоб прорекламировать новую экспозицию

25 мая в барнаульском зоопарке будут отмечать 20-летие Тигирекского заповедника и открывать новую экспозицию «Стоянка древнего человека». Дирекция зоопарка решили креативно проанонсировать это мероприятие.

Директор зоопарка Сергей Писарев креативно проанонсировал новую экспозицию
Директор зоопарка Сергей Писарев креативно проанонсировал новую экспозицию
https://www.instagram.com/sergeipisarev2/

На своей странице в Instagram директор зоопарка Сергей Писарев выложил фотографию, на которой он и его помощник Александр Чеботарев с оголенными торсами предстали в качестве первобытных людей.

«Как всегда с креативом. На высоте», — восхитились подписчики Писарева.

25 мая помимо открытия новой экспозиции в зоопарке будут работать другие развлекательно-познавательные площадки, художник-анималист проведет мастер-класс по рисованию. Для детей организуют зоны настольных и подвижных игр.

Прямо под открытым небом откроется выставка картин барнаульского художника Сергея Уржумова и фотовыставка «Тигирек — земля жизни».

Начало мероприятия в 12:00.

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