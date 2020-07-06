Директор Долиной прокомментировал ее давнее заявление о нарушении ПДД

Директор российской певицы Ларисы Долиной Илья Спицын отреагировал на критику, разразившуюся в сети из-за слов народной артистки РФ о «законном» нарушении ПДД в старом интервью.

Давнее интервью певицы «поднял» блогер Anton S. Тогда — в 2010 году — в передаче «Сто вопросов к взрослому» певица призналась, что позволяет своему личному водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников, пишет Lenta.ru.

Артистку стали критиковать в соцсетях, а также сравнивать ее с устроившим пьяное ДТП в центре Москвы актером Ефремовым.

Сейчас Спицын в беседе с РЕН ТВ намекнул, что заявление Долиной уже не актуально.

«Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», — резко ответил он.

История 10-летней давности возникла из-за аварии с участием Михаила Ефремова, которая произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист на своем автомобиле пересек двойную сплошную и врезался в фургон доставки. Его водитель скончался от полученных травм в больнице.