Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Директор Долиной прокомментировал ее давнее заявление о нарушении ПДД

Директор российской певицы Ларисы Долиной Илья Спицын отреагировал на критику, разразившуюся в сети из-за слов народной артистки РФ о «законном» нарушении ПДД в старом интервью.

Певица Лариса Долина.
Певица Лариса Долина.
kremlin.ru

Давнее интервью певицы «поднял» блогер Anton S. Тогда — в 2010 году — в передаче «Сто вопросов к взрослому» певица призналась, что позволяет своему личному водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников, пишет Lenta.ru.

Артистку стали критиковать в соцсетях, а также сравнивать ее с устроившим пьяное ДТП в центре Москвы актером Ефремовым.

Сейчас Спицын в беседе с РЕН ТВ намекнул, что заявление Долиной уже не актуально.

«Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», — резко ответил он.

История 10-летней давности возникла из-за аварии с участием Михаила Ефремова, которая произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист на своем автомобиле пересек двойную сплошную и врезался в фургон доставки. Его водитель скончался от полученных травм в больнице.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость