Директор «Ленкома» прокомментировал уход из театра вдовы Караченцова

Недавно о своем уходе из театра «Ленком» заявила Людмила Поргина.

В качестве причины актриса назвала отсутствие для нее интересных ролей.

Однако директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что вдова Караченкова Людмила Поргина пока не подавала заявление о своем уходе из театра, пишет «ПК». И новость об уходе Поргиной стала для него полной неожиданностью. Варшавер отметил — между заявлениями и реальными поступками звезд есть большая разница.

Также рассказал о размере зарплаты Поргиной в «Ленкоме» и остальных ее доходах.

По его словам, у актрисы зарплата в театре около 50 тысяч. Такая же пенсия с учетом доплаты за звание заслуженной артистки. Плюс два дома в Болгарии, и там она любит отдыхать. Директор также заявил — Поргина постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, улетает на море, указывает Газета.Ru. А театр ей продолжает платить зарплату.

Ранее сообщалось, что жена Караченцова (на тот момент) является виновницей ДТП, в котором пострадал актер.