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Жизнь
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Внучка Николая Караченцова показала последнее фото артиста

Внучка Николая Караченцова — Янина — опубликовала в своем Instagram одно из последних фото артиста.

Татьяна Грушина (Судец) и Николай Караченцов ведут «Голубой огонек» на Центральном телевидении
Татьяна Грушина (Судец) и Николай Караченцов ведут «Голубой огонек» на Центральном телевидении
dubikvit.livejournal.com

«Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!», — написала девушка.

«Ваш дедушка был невероятный человек и потрясающий артист! Эпоха, глыба, легенда! Непревзойденный и Великий. Царство небесная и вечная память. Навсегда в наших сердцах. Семье низкий поклон. Держитесь» «Петрович всегда в наших сердцах, такие люди просто уходят творить в другом мире», — пишут комментаторы под снимком.

Народный артист РФСР ушел из жизни 26 октября, не дожив всего сутки до своего 74-летия.

Около года знаменитый актер лечился от рака легкого, при этом его здоровье было изначально подорвано автокатастрофой, случившейся много лет назад, пишет argumentiru.com.

Родственники — жена Людмила Поргина, сын Андрей с супругой Ириной и их дочь — навестили Караченцова за день до печального события.

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