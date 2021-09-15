Директор одной из крупнейших алтайских строительных компаний рассказала, какие видит способы закрепления молодежи в родном регионе

«Одними зарплатами людей не удержать», — уверена директор ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова. Помимо достойного заработка жителям требуется комфортная среда проживания.

По словам Ксении Белоусовой, качество жизни измеряется в ощущении личного комфорта. «Территории нуждаются в ухоженных парках и скверах, отремонтированных, современных домах культуры, в хороших дорогах».

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