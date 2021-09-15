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Жизнь
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Директор одной из крупнейших алтайских строительных компаний рассказала, какие видит способы закрепления молодежи в родном регионе

Ксения Белоусова, директор ИСК «Алгоритм».
Ксения Белоусова, директор ИСК «Алгоритм».
Фото из личного архива Ксении Белоусовой.

«Одними зарплатами людей не удержать», — уверена директор ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова. Помимо достойного заработка жителям требуется комфортная среда проживания.

По словам Ксении Белоусовой, качество жизни измеряется в ощущении личного комфорта. «Территории нуждаются в ухоженных парках и скверах, отремонтированных, современных домах культуры, в хороших дорогах».

Подробнее о том, почему комфортные условия жизни создают возможность более интересно проводить досуг и заниматься творчеством, — читайте на нашем сайте уже сегодня.

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