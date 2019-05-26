Директор оскандалившейся школы во Владивостоке рассказала об извинениях учеников

Директор владивостокской школы Галина Пугина, выпускники которой устроили БДСМ-шоу накануне «Последнего звонка», рассказала, что ученики раскаялись в содеянном. После скандала женщина написала заявление об увольнении, но пока продолжает работать, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, 22 мая в сети появилось видео, на котором выпускники устроили БДСМ-шоу: переоделись в полицейскую форму, костюмы зайчиков, жгли цветные фаеры. На записи видно, как десятки выпускников в разных костюмах — в том числе с голым торсом — танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель. В Минпросвещения действия школьников осудили.

«Те, кто это сделал, приходили, извинялись. Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть. Все извинялись — и дети, и родители», — рассказала Галина Пугина.

Также директор отметила, что никого из участников флешмоба не отчислят, потому что в школе «нет такой карательной меры». Родителей одной из учениц, которая была в полицейской форме с погонами, оштрафуют за незаконное ношение одежды со знаками различия.

В интернете уже появилась петиция с просьбой оставить в покое владивостокских выпускников. Автор документа утверждает, что ученикам нужно дать спокойно сдать ЕГЭ и не мучить их проверками и разговорами с полицией.