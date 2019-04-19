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Директор сети магазинов «Спортивный мир»: «Все риски мы берем на себя»

Компания «Спортивный мир» развивается с 2000 года и включает в себя шесть розничных магазинов в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске и Черепанове, а также швейную фабрику. Директор сети Сергей Романов рассказал altapress.ru, как ему удается конкурировать с более крупными игроками рынка.

Сергей Романов, директор сети «Спортивный мир».
Сергей Романов, директор сети «Спортивный мир».
Фото: архив компании «Спортивный мир».

Более ста брендов

Все началось с небольшого магазина, в котором продавались запчасти для автомобилей и мототехника. Постепенно их стали вытеснять товары для туризма и рыбалки, потом велосипеды, лыжи, коньки.

Я хорошо разбираюсь в спортивных товарах, потому что сам люблю спорт — увлекаюсь горными и беговыми лыжами. Поэтому логично, что в итоге я стал заниматься тем, за что болею душой.

Сейчас у компании больше ста партнеров. В «Спортивном мире» можно приобрести товары производителей Fischer, Salomon, Scott, Welt, Puma, Nike, Topeak, Cube и других. А бренды Elan, Jones, Accapi, Merida, Alpine, Dolomite в Алтайском крае есть только в этой сети магазинов.

Мы отслеживаем и привозим интересные новинки, изготовленные по новейшим технологиям. К примеру, горнолыжные ботинки стали прочнее, теплее и легче, появились модели со встроенным подогревом. А спальники выдерживают температуру до -30°С и весят меньше килограмма.

Магазин «Спортивный мир».
Магазин «Спортивный мир».
Фото: архив компании «Спортивный мир».

Спорт стал модным

Сейчас стало модно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Этим хвастаются в соцсетях звезды, блогеры. Тенденцию подхватили и клиенты «Спортивного мира».

Покупатели стали более продвинутыми, образованными. Раньше люди просто брали то, что есть в наличии, а сейчас все больше просят что-то конкретное, под заказ. Мы стараемся сориентировать человека на то, что ему больше подходит, всегда спрашиваем об уровне подготовки. К примеру, новичку ни к чему дорогие профессиональные лыжи. У нас стоит задача не продать товар любым способом, а удовлетворить потребности покупателя, чтобы он остался доволен покупкой.

«Спортивный мир» сделал индивидуальный подход к покупателям своей главной «фишкой». Недавно в барнаульских магазинах сети открыли прокат велосипедов и роликов, горных лыж и сноубордов. Компания планирует внедрить это и в других городах.

В «Спортивном мире» можно получить сервисное обслуживание и ремонт инвентаря, купить запчасти. Если чего-то не окажется в наличии — привезут под заказ. Все риски при этом компания берет на себя.

Магазин «Спортивный мир».
Магазин «Спортивный мир».
Фото: архив компании «Спортивный мир».
Магазин «Спортивный мир».
Магазин «Спортивный мир».
Фото: архив компании «Спортивный мир».

Этого требует рынок

В 2018 году в структуру «Спортивного мира» вошла швейная фабрика. Сейчас она делает форму на заказ для команд, а также другую спортивную атрибутику.

Мы можем изготовить форму любой расцветки, нанести рисунки, напечатать логотипы, номера, фамилии. И все это за короткие сроки, ведь нам не нужно перепоручать эту работу другим производителям.

Все сотрудники «Спортивного мира» одеты в форму производства швейной фабрики. Сейчас компания разрабатывает линейки одежды на продажу в розницу.

Мы хотим создать вещи, которые не будут уступать по качеству многим известным брендам. Для этого нам нужно развиваться дальше, закупить новое оборудование. В планах — запустить серийное производство спортивной одежды с выходом на региональный и федеральный уровни. Пока что мы находимся на первой ступени, но у нас все впереди.

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