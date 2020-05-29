Директора музея в Алтайском крае впервые назначат по конкурсу

На должность директора музея-заповедника допускаются госслужащие, сотрудники предприятий, учреждений, организаций (в том числе члены общественных организаций и партии), а также самовыдвиженцы.
Рекомендуемый возраст участников от 25 до 55 лет.
Кандидат должен уметь представлять музей, обладать знаниями о жизни и творчестве Шукшина, чтобы проводить экскурсии.
«Кроме этого, в числе условий участия в конкурсе мы планируем предусмотреть представление кандидатом концепции дальнейшего развития музея», — рассказала министр культуры Елена Безрукова.
По ее словам, резерв кадров формируется уже давно, но провести открытый конкурс решили впервые.
«Это позволит большему количеству людей претендовать на должность, а нам как учредителю, возможно, получить информацию о ранее неизвестных достойных кандидатурах», — сказала она.
Обязанности директора музея исполняет его главный хранитель Светлана Лабутина, но по личным причинам она не планирует претендовать на замещение данной должности.
Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина находится в Сростках