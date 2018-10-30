Директору барнаульского планетария дали условный срок

Павел Ягодкин сообщил altapress.ru, что намерен обжаловать приговор. Он считает, что судья допустила много противоречий и упустила некоторые нюансы, что в итоге сыграло не в его пользу.

Напомним, Шкловскую и Ягодкина обвиняли в том, что они показывали фильмы без разрешения правообладателей и нанесли им этим ущерб в 8 млн рублей. Ягодкин себя виновным не считал и говорил: ни один из авторов ему претензий не предъявлял, а дело завели не по чьей-либо жалобе, а по инициативе ФСБ. Подробнее о деле читайте здесь.