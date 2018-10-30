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Директору барнаульского планетария дали условный срок

Директора барнаульского планетария Павла Ягодкина приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно. Также 8 месяцев условно дали бывшему руководителю учреждения Галине Шкловской. Такое решение вынес 30 октября Октябрьский суд Барнаула.

Павел Ягодкин.
Павел Ягодкин.
altapress.ru

Павел Ягодкин сообщил altapress.ru, что намерен обжаловать приговор. Он считает, что судья допустила много противоречий и упустила некоторые нюансы, что в итоге сыграло не в его пользу.

Напомним, Шкловскую и Ягодкина обвиняли в том, что они показывали фильмы без разрешения правообладателей и нанесли им этим ущерб в 8 млн рублей. Ягодкин себя виновным не считал и говорил: ни один из авторов ему претензий не предъявлял, а дело завели не по чьей-либо жалобе, а по инициативе ФСБ. Подробнее о деле читайте здесь.

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