Директору барнаульской радиостанции «Дорожное радио» вручили награду АКЗС

Грамота вручена за высокий профессионализм и значимый вклад в медиа-индустрию Алтайского края.
В соответствии с законом Алтайского края от 12 декабря 2006 года № 135−3C «О наградах Алтайского края» и постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 3 июля 2017 года № 175 «О Почетной грамоте Алтайского краевого Законодательного Собрания» Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ Наградить Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания Рябцева Артема Анатольевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «РАДИОПРОЕКТ» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
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