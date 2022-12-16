16 декабря
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Жизнь

Директору барнаульской радиостанции «Дорожное радио» вручили награду АКЗС

Поздравляем генерального директора общества с ограниченной ответственностью «РАДИОПРОЕКТ» Рябцева Артема Анатольевича с заслуженной наградой: Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания!

Артем Рябцев.
Артем Рябцев.
Фото: архив А. Рябцева.

Грамота вручена за высокий профессионализм и значимый вклад в медиа-индустрию Алтайского края.

В соответствии с законом Алтайского края от 12 декабря 2006 года № 135−3C «О наградах Алтайского края» и постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 3 июля 2017 года № 175 «О Почетной грамоте Алтайского краевого Законодательного Собрания» Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ Наградить Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания Рябцева Артема Анатольевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «РАДИОПРОЕКТ» города Барнаула, за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

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