Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
209

«Дырявый» космический корабль с экипажем взял курс на Землю

Пилотируемый «Союз МС-09» с возвращающимися на Землю участниками длительной экспедиции 56/57 отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле, сообщает ТАСС. Экипаж возвращается на Землю на космическом корабле, в бытовом отсеке которого в августе обнаружили просверленное отверстие.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

На Землю возвращаются космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст.

В 07:11 мск «Союз МС-09» включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты.

«Есть включение двигателей на торможение», — сказали в Центре управления полетами (ЦУП).

Посадка спускаемого аппарата корабля ожидается в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан) в 08:03 мск.

В ночь с 11 на 12 декабря Прокопьев и Олег Кононенко выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия, покрытого двумя слоями герметика, в обшивке «Союза». Космонавты вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли пробы с поверхности.

Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики, пишет bfm.ru.

Российский космонавт Сергей Прокопьев вернет эти пробы вместе с образцами микрометеоритной защиты на Землю в специальных изолирующих контейнерах для дальнейшего исследования специалистами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость