«Дырявый» космический корабль с экипажем взял курс на Землю

Пилотируемый «Союз МС-09» с возвращающимися на Землю участниками длительной экспедиции 56/57 отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле, сообщает ТАСС. Экипаж возвращается на Землю на космическом корабле, в бытовом отсеке которого в августе обнаружили просверленное отверстие.