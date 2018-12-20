«Дырявый» космический корабль с экипажем взял курс на Землю

На Землю возвращаются космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст.
В 07:11 мск «Союз МС-09» включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты.
«Есть включение двигателей на торможение», — сказали в Центре управления полетами (ЦУП).
Посадка спускаемого аппарата корабля ожидается в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан) в 08:03 мск.
В ночь с 11 на 12 декабря Прокопьев и Олег Кононенко выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия, покрытого двумя слоями герметика, в обшивке «Союза». Космонавты вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли пробы с поверхности.
Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики, пишет bfm.ru.
Российский космонавт Сергей Прокопьев вернет эти пробы вместе с образцами микрометеоритной защиты на Землю в специальных изолирующих контейнерах для дальнейшего исследования специалистами.