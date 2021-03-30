Дышать из последних сил

Эту картину создала своими руками Наталья — мама 4-х летней Ангелины, которая уже четвертый месяц находится в паллиативном отделении.
У Ангелины ДЦП и эпилепсия. Она родилась недоношенной и врачи сразу предупредили маму, что у девочки с высокой вероятностью будут проблемы со здоровьем.
До декабря прошлого года малышка находилась дома под чутким присмотром родителей и старшего брата. Ему 11 лет и он наравне со взрослыми заботится о сестре. Антон не знает о диагнозе Ангелины. Только иногда он спрашивает родителей, почему его сестренка не может ходить, говорить и шевелить ручками.
Да, Ангелина не может двигаться самостоятельно, но это не мешает ей выражать свои эмоции.
Мама девочки с улыбкой рассказывает:
«В больнице она практически всегда спит, видимо сказываются нагрузки и лечение. Но дома она может и покапризничать. Например, когда устанет лежать и хочет ко мне на ручки. А еще Ангелина любит слушать сказки и детские песни. Смеяться она не может, но если ей нравится — она начинает улыбаться».
В паллиативном отделении Ангелина с мамой оказались, когда у девочки поднялась температура и остановилось дыхание. Как объясняет Наталья, произошло это из-за снижения иммунитета после курса гормональных средств, а также из-за заброса остатков пищи в легкие, который спровоцировал пневмонию. Малышка провела две недели в реанимации, после чего Ангелину перевели в палату, где ее уже ждала мама.
Состояние девочки стабильно, ей поставили зонд, через который Ангелина получает еду. Наталью научили его менять, и после выписки она может делать это сама. На вопрос сложно ли справляться дома с малышкой, без помощи врачей, Наталья отвечает: «Мы уже стабильно вошли в эту жизнь. Есть трудности, есть проблемы, с этим просто надо научиться жить».
До того как попасть в больницу, у Ангелины не было потребности в медицинском оборудовании. Все что ей было необходимо — это медикаменты, которые родители покупали сами, для того чтобы поддерживать здоровье ребенка. Сейчас девочка нуждается в хирургическом отсасывателе, который сможет удалять слизистые выделения и мокроту из легких и трахеи.
После выписки из паллиативного отделения родители готовы самостоятельно взять на месяц отсасыватель в аренду, чтобы облегчить жизнь своему ребенку. Аренда на 1 месяц стоит 3 500 рублей, но так как сейчас девочке нужен качественный зарубежный препарат, который поможет улучшить ее состояние, родители не могут приобрести или арендовать на длительный срок необходимое оборудование.
Наша команда приняла решение собрать всю сумму и выкупить необходимое оборудование для Ангелины, так у нее будет возможность провести все свое время дома, рядом с близкими родными, которых она чувствует, видит и слышит.
- Стоимость хирургического отсасывателя ARMED 7A-23B: электрический передвижной — 18936 р.
- Пульсоксиметр ARMED YX302 — 4838 р.
- Дыхательный мешок MEDEREN педиатрический тип Амбу реанимационный одноразовый с маской — 4122 р.
Общая сумма к сбору: 27 896 рублей*
Перевести пожертвование прямо сейчас для Ангелины вы можете по реквизитам ниже, в сообщении напишите, пожалуйста: «Ангелине».
- https://fondoblaka.com — кнопка «ПОМОЧЬ»
- СМС на номер 3434 с текстом «Облака 100» (вместо цифры ставите вашу сумму), назначение платежа «на лекарства»
- Серез приложение сбербанк-онлайн: вкладка «платежи"/пишем фонд «Облака"/вводим свои ФИО и сумму/сумма списывается после подтверждения сразу на счет фонда.
Специально для сторонников программ нашего фонда мы создали сообщество в «Телеграм», где мы публикуем короткие новости и хронику помощи семьям. Перейти в сообщество вы сможете по ссылке: https://t.me/joinchat/UR1Gtj8HCE167Fts.
В ввиду усиливающегося в последнее время кибербуллинга в социальных сетях, мы решили изменить имена героев, чтобы обеспечить их психологическую безопасность.
Если вы захотите познакомиться с семьей и помочь им, координатор семьи Екатерина Слепынская ответит на ваши вопросы по телефону
Интервью провела Евгения Захарова.
Спасибо врачам и медицинским сестрам паллиативного отделения на базе Детской Городской Клинической больницы № 7 за поддержку семей и маленьких пациентов, а также за помощь в создании этого сбора!
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