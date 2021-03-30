Дышать из последних сил

Небольшая больничная палата залита солнечным светом. Под потолком связка разноцветных шаров, на окне ваза с цветами, а над кроватью сверкающая картина, выложенная из страз.

Фото: Полина Чербу.

Эту картину создала своими руками Наталья — мама 4-х летней Ангелины, которая уже четвертый месяц находится в паллиативном отделении.

У Ангелины ДЦП и эпилепсия. Она родилась недоношенной и врачи сразу предупредили маму, что у девочки с высокой вероятностью будут проблемы со здоровьем.

До декабря прошлого года малышка находилась дома под чутким присмотром родителей и старшего брата. Ему 11 лет и он наравне со взрослыми заботится о сестре. Антон не знает о диагнозе Ангелины. Только иногда он спрашивает родителей, почему его сестренка не может ходить, говорить и шевелить ручками.

Да, Ангелина не может двигаться самостоятельно, но это не мешает ей выражать свои эмоции.

Фото: Полина Чербу.

Мама девочки с улыбкой рассказывает:

«В больнице она практически всегда спит, видимо сказываются нагрузки и лечение. Но дома она может и покапризничать. Например, когда устанет лежать и хочет ко мне на ручки. А еще Ангелина любит слушать сказки и детские песни. Смеяться она не может, но если ей нравится — она начинает улыбаться».

В паллиативном отделении Ангелина с мамой оказались, когда у девочки поднялась температура и остановилось дыхание. Как объясняет Наталья, произошло это из-за снижения иммунитета после курса гормональных средств, а также из-за заброса остатков пищи в легкие, который спровоцировал пневмонию. Малышка провела две недели в реанимации, после чего Ангелину перевели в палату, где ее уже ждала мама.

Состояние девочки стабильно, ей поставили зонд, через который Ангелина получает еду. Наталью научили его менять, и после выписки она может делать это сама. На вопрос сложно ли справляться дома с малышкой, без помощи врачей, Наталья отвечает: «Мы уже стабильно вошли в эту жизнь. Есть трудности, есть проблемы, с этим просто надо научиться жить».

Фото: Полина Чербу.

До того как попасть в больницу, у Ангелины не было потребности в медицинском оборудовании. Все что ей было необходимо — это медикаменты, которые родители покупали сами, для того чтобы поддерживать здоровье ребенка. Сейчас девочка нуждается в хирургическом отсасывателе, который сможет удалять слизистые выделения и мокроту из легких и трахеи.

После выписки из паллиативного отделения родители готовы самостоятельно взять на месяц отсасыватель в аренду, чтобы облегчить жизнь своему ребенку. Аренда на 1 месяц стоит 3 500 рублей, но так как сейчас девочке нужен качественный зарубежный препарат, который поможет улучшить ее состояние, родители не могут приобрести или арендовать на длительный срок необходимое оборудование.

Фото: Полина Чербу.

Наша команда приняла решение собрать всю сумму и выкупить необходимое оборудование для Ангелины, так у нее будет возможность провести все свое время дома, рядом с близкими родными, которых она чувствует, видит и слышит.

Стоимость хирургического отсасывателя ARMED 7A-23B: электрический передвижной — 18936 р.

Пульсоксиметр ARMED YX302 — 4838 р.

Дыхательный мешок MEDEREN педиатрический тип Амбу реанимационный одноразовый с маской — 4122 р. Общая сумма к сбору: 27 896 рублей*

Перевести пожертвование прямо сейчас для Ангелины вы можете по реквизитам ниже, в сообщении напишите, пожалуйста: «Ангелине».

https://fondoblaka.com — кнопка «ПОМОЧЬ» СМС на номер 3434 с текстом «Облака 100» ( вместо цифры ставите вашу сумму), назначение платежа «на лекарства» Серез приложение сбербанк-онлайн: вкладка «платежи"/пишем фонд «Облака"/вводим свои ФИО и сумму/сумма списывается после подтверждения сразу на счет фонда.

Специально для сторонников программ нашего фонда мы создали сообщество в «Телеграм», где мы публикуем короткие новости и хронику помощи семьям. Перейти в сообщество вы сможете по ссылке: https://t.me/joinchat/UR1Gtj8HCE167Fts.

В ввиду усиливающегося в последнее время кибербуллинга в социальных сетях, мы решили изменить имена героев, чтобы обеспечить их психологическую безопасность.

Если вы захотите познакомиться с семьей и помочь им, координатор семьи Екатерина Слепынская ответит на ваши вопросы по телефону +7 (385) 259-01-80 .

Интервью провела Евгения Захарова.

Спасибо врачам и медицинским сестрам паллиативного отделения на базе Детской Городской Клинической больницы № 7 за поддержку семей и маленьких пациентов, а также за помощь в создании этого сбора!

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