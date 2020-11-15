Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Дышите, больной. Ученые нашли простой и дешевый способ очистить кровь от алкоголя

Канадские ученые разработали простой и быстрый метод выведения алкоголя из организма, не требующий дорогостоящего оборудования. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

Как сообщает РИА Новости, этанол, присутствующий во всех алкогольных напитках, при достижении определенного уровня концентрации в крови начинает действовать как яд, нарушая функцию кровообращения, поражая мозг и другие органы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате тяжелой алкогольной интоксикации в мире умирает около трех миллионов человек.

До 90% алкоголя из организма человека выводится печенью с постоянной скоростью, которая не может быть увеличена. Немного ускорить вывод алкоголя из крови можно с помощью диализа, внутривенного введения жидкости и подачи кислорода.

Пьянка. Алкоголь.
Пьянка. Алкоголь.
altapress.ru

Исследователи из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто предложили использовать для выведения алкоголя легкие. Ученые обнаружили, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.

Это прием был известен врачам и раньше, но применялся он ограниченно, так как при форсированном выдохе человек теряет очень много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. А быстрое уменьшение этого газа в крови вызывает головокружение, обмороки и онемение рук и ног.

Авторы разработали компактное устройство размером с портфель, которое позволяет поддерживать уровень углекислого газа в крови пациента во время гипервентиляции. Оборудование очень простое, оно состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость