Дышите, больной. Ученые нашли простой и дешевый способ очистить кровь от алкоголя

Канадские ученые разработали простой и быстрый метод выведения алкоголя из организма, не требующий дорогостоящего оборудования. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как сообщает РИА Новости, этанол, присутствующий во всех алкогольных напитках, при достижении определенного уровня концентрации в крови начинает действовать как яд, нарушая функцию кровообращения, поражая мозг и другие органы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате тяжелой алкогольной интоксикации в мире умирает около трех миллионов человек.

До 90% алкоголя из организма человека выводится печенью с постоянной скоростью, которая не может быть увеличена. Немного ускорить вывод алкоголя из крови можно с помощью диализа, внутривенного введения жидкости и подачи кислорода.

Пьянка. Алкоголь. altapress.ru

Исследователи из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто предложили использовать для выведения алкоголя легкие. Ученые обнаружили, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя выводится из организма.

Это прием был известен врачам и раньше, но применялся он ограниченно, так как при форсированном выдохе человек теряет очень много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. А быстрое уменьшение этого газа в крови вызывает головокружение, обмороки и онемение рук и ног.

Авторы разработали компактное устройство размером с портфель, которое позволяет поддерживать уровень углекислого газа в крови пациента во время гипервентиляции. Оборудование очень простое, оно состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов.