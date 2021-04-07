7 апреля
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Жизнь

Диспетчеров новосибирского вокзала обвиняют в подвозе поездов к киоскам за миллионную взятку

Сотрудников вокзала «Новосибирск-Главный» обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, пять диспетчеров получали деньги за обещание подвозить пассажирские составы к платформам, где находились определенные продуктовые киоски. Об этом пишет «Тайга-инфо».

"Новосибирск-Главный".
"Новосибирск-Главный".
Лидия Соколова

По данным следствия, обвиняемые сами предложили продавцам киосков такую схему.

«Обвиняемые сообщили потерпевшим, заведомо ложные сведения о том, что якобы решения о поставке пассажирских поездов дальнего следования на указанные пути, принимаются маневровыми диспетчерами, скрыв от них, что прием поездов осуществляется в соответствии с нормативными документами станции и от их решения это не зависит», — уточнили в ведомстве.

За 4 года продавцы киосков передали более 1 млн рублей.

Расследование дела завершено. Диспетчеров обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Двое обвиняемых полностью признали вину, двое — частично, а пятый свою причастность к делу отрицает.

Дело передали в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

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