Диспетчеров новосибирского вокзала обвиняют в подвозе поездов к киоскам за миллионную взятку

По данным следствия, обвиняемые сами предложили продавцам киосков такую схему.
«Обвиняемые сообщили потерпевшим, заведомо ложные сведения о том, что якобы решения о поставке пассажирских поездов дальнего следования на указанные пути, принимаются маневровыми диспетчерами, скрыв от них, что прием поездов осуществляется в соответствии с нормативными документами станции и от их решения это не зависит», — уточнили в ведомстве.
За 4 года продавцы киосков передали более 1 млн рублей.
Расследование дела завершено. Диспетчеров обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Двое обвиняемых полностью признали вину, двое — частично, а пятый свою причастность к делу отрицает.
Дело передали в Железнодорожный районный суд Новосибирска.