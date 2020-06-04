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Жизнь

Дистанция в пуму и коврики с антисептиком. Барнаульский зоопарк готовится к открытию

Барнаульский зоопарк готовится открыть свои двери для гостей. Директор «Лесной сказки» Сергей Писарев рассказал своим подписчикам в Instagram, как вести себя в зоопарке в новых условиях.

Барнаульский зоопарк закрыт.
Барнаульский зоопарк закрыт.
https://www.instagram.com/sergeipisarev2/

Для того, чтобы посетители не толпились у касс в первый день работы (точной даты пока неизвестно), в зоопарке предусмотрели предварительную продажу билетов, а также нарисовали разметку на асфальте.

В самом парке также нужно держаться на дистанции друг от друга — 1,5 метра. «Держите между собой пуму», — креативят работники зоопарка.

На входе посетители могут обработать обувь на коврике, пропитанном антисептиком, а руки — спреем.

Судя по радостным комментариям под записью, открытия зоопарка барнаульцы ждали больше, чем чего-либо другого.

«С нетерпением ждем открытия! И обязательно будем выполнять все предписания!», «Взрослые побегут вперед детей», «Вы большие молодцы! Мы рады что скоро сможем придти к вам в гости», «Скорее бы… А то малыши скоро все вырастут. У меня дети засыпают под видео из зоопарка и очень-очень хотят всех посмотреть», «Ну хоть одна новость самая хорошая», — пишут горожане.

О том, что зоопарк закрывается, стало известно 24 марта.

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