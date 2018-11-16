Дизайнеры и иностранные студенты показали в Барнауле коллекции этнической одежды

В Алтайской государственном техническом университете прошел показ мод «Этника — 2018». В нем участвовали модельное агентство «Стиль», дизайн-студия АлтГТУ «Модная линия» и модные дизайнеры края.

Этнический стиль — один из самых модных трендов нынешнего сезона. Это тонкий сплав из деталей, рисунков, способов кроя и методов отделки, характерных для одной или нескольких народностей. Именно благодаря этому этнический стиль идеален для воплощения самых невероятных идей.

Идеей коллекции дизайн-студии «Модная Линия» стало использование павлопосадского платка, части традиционного русского костюма. Коллекция дополнена дубленками, выполненными по мотивам известной шубы «барнаулки». Дубленки декорированы ручной вышивкой бисером и камнями в форме стилизованного орнамента.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов дизайнеров одежды Ирина Подкопаева представила коллекцию моделей одежды «Эскапада в стиле ретро». Источником вдохновения послужил стиль арт-деко. Этот экстравагантный стиль пришел к нам из 1920-х годов — эпохи джаза, умопомрачительных вечеринок и великих открытий.

Показ мод в АлтГТУ. Анна Воробьева.

Одежда из коллекции стилизованных костюмов Египта отличается своей многофункциональностью и изяществом. Традиционная монгольская одежда — дели — не только красива, но и приспособлена к кочевому образу жизни. На показе было и более 20 вариантов сари, традиционного индийского женского костюма.

Студентка кафедры конструирования изделий легкой промышленности Ольга Митина доказала, что «красота давно не требует жертв, по крайней мере очень больших». Девушка успешно воплотила в своей молодежной коллекции осень-зима 2018−2019 «Монохром Live» два тренда последних лет: стиль 80-х годов и удобство.

Всего на показе представили 11 коллекций.

Наталья Чижикова,

организатор показа мод: