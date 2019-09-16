Длинные ножки и стильные куртки: Алтай принял масштабный слет сибирских студентов

С 13 по 15 сентября в селе Павловск прошел Фестиваль и Спартакиада студенческих отрядов Сибирского федерального округа. Больше тысячи студентов из Томска, Омска, Кемерово и Новосибирска собрались на Алтае, чтобы узнать, кто окажется самым творческим и спортивным. Как это было — в эмоциональном фоторепортаже altapress.ru.

Студенческие отряды встретились на стадионе «Юность» в селе Павловск, чтобы в 11-й раз провести ежегодный слет. Для участия в нем учащиеся вузов писали песни, репетировали творческие номера и готовились к спортивным состязаниям. Одним из них стала гонка ГТО — участники проходили полосу препятствий по пересеченной местности.

Группы поддержки не давали спортсменам упасть духом — среди болельщиков проводились соревнования по чирлидингу. В этом виде спорта главная задача — показать гибкость и растяжку и правильно выполнить все элементы.

Творчество и спорт — не главный приоритет бойцов. Каждый из них обладает навыками, которые помогают во время работы летом. Свои умения студенты показали на конкурсе профессионального мастерства.

Слет завершился студотрядовской линейкой, где наградили победителей трех конкурсных дней.