Длинные выходные и короткая неделя: как отдыхаем в ноябре 2019

Всего в 2019 году 247 рабочих дней (шесть из которых — укороченные) и 118 выходных и праздников. Самыми длинными из них были новогодние каникулы — жители России отдыхали 10 дней, с 30 декабря по 8 января.
День народного единства 2019
День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году.
Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.
4 ноября 1612 года ополчение изгнало поляков из Москвы. Эта победа стала импульсом для возрождения российского государства.