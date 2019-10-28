Длинные выходные и короткая неделя: как отдыхаем в ноябре 2019

Выходные в ноябре 2019 будут «длинными», а следующая за ними рабочая неделя — «короткой»: на День народного единства россияне отдохнут со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.

Всего в 2019 году 247 рабочих дней (шесть из которых — укороченные) и 118 выходных и праздников. Самыми длинными из них были новогодние каникулы — жители России отдыхали 10 дней, с 30 декабря по 8 января.

День народного единства 2019

День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году.

Праздник установили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.