Длинные выходные в Алтайском крае начинаются с ветра и мороза

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на воскресенье, 21 февраля.
Дневные температуры в крае составят −9…−14 градусов, местами в предгорьях −1…−7 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами по югу порывы до 16 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица.
Днем в краевой столице будет −10…−12 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.