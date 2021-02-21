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Жизнь

Длинные выходные в Алтайском крае начинаются с ветра и мороза

Ветреная и морозная погода ожидается в Алтайском крае на старте длинных февральских выходных.

Барнаул зимой.
Барнаул зимой.
Анна Зайкова

«Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на воскресенье, 21 февраля.

Дневные температуры в крае составят −9…−14 градусов, местами в предгорьях −1…−7 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду, местами по югу порывы до 16 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Днем в краевой столице будет −10…−12 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

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