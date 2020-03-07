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Жизнь

Длинные восьмимартовские выходные в Алтайском крае стартуют с морозной погоды

Трехдневные выходные, которые связаны с празднованием 8 марта, в Алтайском крае начинаются с весьма морозной погоды.

Весна, сосульки.
Весна, сосульки.
pixabay.com

В ночь на 7 марта температура воздуха в регионе опускалась ниже -20 градусов. Днем в субботу в крае будет −8…−13 градусов.

Местами по востоку края ожидается небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

По данным регионального Гидрометцентра, ветер будет северо-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

Какая погода будет в Алтайском крае 8 марта

На 8 и 9 марта в Алтайском крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. В Международный женский день и сутки 9 марта в регионе ожидается усиление ветра до 10−15 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров.

Также ожидается снег, метели, на дорогах сильная гололедица. Днем 8 марта температуры в крае составят −1…−6 градусов, 9 марта за окном будет −3…+2 градуса.

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