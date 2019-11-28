Длинную горбушу члена Общественной палаты не пустили на борт самолета

Сотрудники авиаперевозчика «Аэрофлот» не допустили на борт члена Общественной палаты России Андрея Максимова со слишком длинной рыбой.

Максимов хотел привезти семье из Архангельска большую копченую горбушу, сообщает Life. Рыбина была 58 см в длину, и если согнуть хвост, то она помещалась в рамку ручной клади.

Но дотошные сотрудники «Аэрофлота» решили, что считать надо полную длину. В конце концов решили на борт самолета рыбу не пускать.

О порядках в «Аэрофлоте» Максимов высказался осторожно, опасаясь судьбы владельца кота Виктора, лишенного миль.

Общественник заметил — его ситуация тоже связана с тем, что четко правила компании не всегда установлены и они по-разному трактуются ее сотрудниками, пишет «Росбалт».

«Мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания „Аэрофлот“ не лишит меня за этот комментарий накопленных миль», — добавил Андрей Максимов.

Самолет. СС0.

Толстый кот

Ранее сала широко известной история Михаила Галина, который не стал сдавать своего кота в багаж после того, как ему отказали в возможности везти питомца ручной кладью. Кот весил 10 килограммов, а перевозить животных тяжелее восьми килограммов запрещено.

Чтобы решить ситуацию, Савельев взял у своей подруги похожего кота, но с меньшим весом, взвесил его на регистрации, а на борт пронес своего питомца.

В авиакомпании узнав о случившемся, приняли решение исключить пассажира из программы лояльности, после чего Галин лишился 400 тыс. бонусных миль. После этого за пассажира вступился депутат, призвавший изменить правила перевозки животных.