Длинную горбушу члена Общественной палаты не пустили на борт самолета

Максимов хотел привезти семье из Архангельска большую копченую горбушу, сообщает Life. Рыбина была 58 см в длину, и если согнуть хвост, то она помещалась в рамку ручной клади.
Но дотошные сотрудники «Аэрофлота» решили, что считать надо полную длину. В конце концов решили на борт самолета рыбу не пускать.
О порядках в «Аэрофлоте» Максимов высказался осторожно, опасаясь судьбы владельца кота Виктора, лишенного миль.
Общественник заметил — его ситуация тоже связана с тем, что четко правила компании не всегда установлены и они по-разному трактуются ее сотрудниками, пишет «Росбалт».
«Мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания „Аэрофлот“ не лишит меня за этот комментарий накопленных миль», — добавил Андрей Максимов.
Толстый кот
Ранее сала широко известной история Михаила Галина, который не стал сдавать своего кота в багаж после того, как ему отказали в возможности везти питомца ручной кладью. Кот весил 10 килограммов, а перевозить животных тяжелее восьми килограммов запрещено.
Чтобы решить ситуацию, Савельев взял у своей подруги похожего кота, но с меньшим весом, взвесил его на регистрации, а на борт пронес своего питомца.
В авиакомпании узнав о случившемся, приняли решение исключить пассажира из программы лояльности, после чего Галин лишился 400 тыс. бонусных миль. После этого за пассажира вступился депутат, призвавший изменить правила перевозки животных.