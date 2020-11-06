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Жизнь

Для алтайских волонтеров придумают мерч, чтобы выделять из толпы

Волонтеры штаба акции #МЫВМЕСТЕ обзаведутся собственным мерчем, чтобы выделяться из толпы. Об этом договорились начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова и депутата Госдумы РФ Виктор Зобнев.

Екатерина Четошникова и Виктор Зобнев.
Екатерина Четошникова и Виктор Зобнев.
пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Мерч — это вещи и предметы с определенной символикой. В данном случае речь идет о логотипах и обозначениях волонтерского штаба, который помогает пенсионерам, вынужденным находиться в самоизоляции из-за пандемии.

«Во время встречи Виктор Зобнев и Екатерина Четошникова пришли к договоренности о взаимодействии по созданию мерча #МЫВМЕСТЕ. Для того, чтобы люди вокруг могли выделить волонтеров из толпы, пропустить в очереди в магазине или в автомобильной „пробке“», — сообщили в пресс-службе управления молодежной политики края.

Также Четошникова рассказала думцу, что благодаря усилиям молодых ребят и поддержке со стороны бизнеса и власти, удалось организовать мощное волонтерское движение. Волонтеры собирают заявки и привозят все необходимые продукты питания, лекарства, бытовую химию на дом пенсионерам.

Напомним, всего с начала пандемии в крае заболели 20 339 человек, причем наибольшее их количество — 65% — отмечается среди граждан в возрасте от 30 до 64 лет.

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