Для алтайских волонтеров придумают мерч, чтобы выделять из толпы

Мерч — это вещи и предметы с определенной символикой. В данном случае речь идет о логотипах и обозначениях волонтерского штаба, который помогает пенсионерам, вынужденным находиться в самоизоляции из-за пандемии.
«Во время встречи Виктор Зобнев и Екатерина Четошникова пришли к договоренности о взаимодействии по созданию мерча #МЫВМЕСТЕ. Для того, чтобы люди вокруг могли выделить волонтеров из толпы, пропустить в очереди в магазине или в автомобильной „пробке“», — сообщили в пресс-службе управления молодежной политики края.
Также Четошникова рассказала думцу, что благодаря усилиям молодых ребят и поддержке со стороны бизнеса и власти, удалось организовать мощное волонтерское движение. Волонтеры собирают заявки и привозят все необходимые продукты питания, лекарства, бытовую химию на дом пенсионерам.
Напомним, всего с начала пандемии в крае заболели 20 339 человек, причем наибольшее их количество — 65% — отмечается среди граждан в возрасте от 30 до 64 лет.