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24 июля
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Жизнь

Для алтайского озера придумают отдельный закон

Совет федерации разработает проект закона о защите Телецкого озера. Он будет похож на закон «Об охране озера Байкал», пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сенатора от Республики Алтай Татьяну Гигель.

Теплоход "Пионер Алтая" на Телецком озере.
Теплоход "Пионер Алтая" на Телецком озере.
vk.com/club59329092

Закон должен помочь сохранить водоем и обеспечить условия для жизни людей, причем в документе должен быть баланс, чтобы и сохранить озеро, и спокойно работать и жить местному населению.

«Многие сенаторы мечтают побывать на Телецком озере, и, посмотрев представленные фотоработы, мы поняли, что обязательно поедем на Алтай, чтобы воочию полюбоваться этими красотами», — сказала Гигель.

Напомним, в 2016 году президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал разработать программу по охране Телецкого озера как одного из природных символов России.

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