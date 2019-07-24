Для алтайского озера придумают отдельный закон

Закон должен помочь сохранить водоем и обеспечить условия для жизни людей, причем в документе должен быть баланс, чтобы и сохранить озеро, и спокойно работать и жить местному населению.
«Многие сенаторы мечтают побывать на Телецком озере, и, посмотрев представленные фотоработы, мы поняли, что обязательно поедем на Алтай, чтобы воочию полюбоваться этими красотами», — сказала Гигель.
Напомним, в 2016 году президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал разработать программу по охране Телецкого озера как одного из природных символов России.