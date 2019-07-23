Для Барнаула снова объявили режим «черного неба»

Когда возможно улучшение

Как мы сообщили ранее, режим НМУ (его называют также режимом «черного неба») сначала ввели до 15:00 23 июля. Однако теперь метеорологи вновь объявили режим НМУ — до 15:00 24 июля. Уровень загрязнения 24 июля в Барнауле ожидается повышенный.

Продлили это режим и в Бийске — но только до конца дня 23 июля. В этом городе 24 июля ожидается низкий уровень загрязнения воздуха. По последним данным, улучшение обстановки и исчезновение дымки, которая на территории края наблюдается вторую неделю, прогнозируется в ближайшие два-три дня — при изменении направления ветра, сообщает REGNUM.

Дымка в Барнауле 23 июля 2019 года. Barnaul22 , Лариса Погорелова

Напомним, появление дымки связывают с пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. По данным на утро 23 июля, в Красноярском крае было зарегистрировано 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га.

В Иркутской области действующими оставались 44 пожара на площади 73 тыс. га, в том числе на 69 га, покрытых лесом. Помимо этого, в области зафиксировали ещё 44 возгорания на территории в 252 тыс. га, которые из-за труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов решено не тушить.

Что такое режим НМУ?

Это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).

Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.