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Жизнь

Для Барнаула снова объявили режим «черного неба»

Алтайский гидрометцентр продлил на сутки режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности для Барнаула. Согласно прогнозу, 24 июля ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Туман. Дымка. Смог.
Туман. Дымка. Смог.
СС0

Когда возможно улучшение

Как мы сообщили ранее, режим НМУ (его называют также режимом «черного неба») сначала ввели до 15:00 23 июля. Однако теперь метеорологи вновь объявили режим НМУ — до 15:00 24 июля. Уровень загрязнения 24 июля в Барнауле ожидается повышенный.

Продлили это режим и в Бийске — но только до конца дня 23 июля. В этом городе 24 июля ожидается низкий уровень загрязнения воздуха. По последним данным, улучшение обстановки и исчезновение дымки, которая на территории края наблюдается вторую неделю, прогнозируется в ближайшие два-три дня — при изменении направления ветра, сообщает REGNUM.

Дымка в Барнауле 23 июля 2019 года.
Дымка в Барнауле 23 июля 2019 года.
Barnaul22, Лариса Погорелова

Напомним, появление дымки связывают с пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. По данным на утро 23 июля, в Красноярском крае было зарегистрировано 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га.

В Иркутской области действующими оставались 44 пожара на площади 73 тыс. га, в том числе на 69 га, покрытых лесом. Помимо этого, в области зафиксировали ещё 44 возгорания на территории в 252 тыс. га, которые из-за труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов решено не тушить.

Что такое режим НМУ?

Это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).

Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.

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