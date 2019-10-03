Для бездомной певицы-эмигрантки из России американцы собирают деньги

Департамент полиции Лос-Анджелеса записал на видео выступление бездомной оперной певицы в подземке. Ролик стал вирусным. Позже выяснилось, что новая звезда эмигрировала из России, пишет « ».

«4 миллиона человек называют Лос-Анджелес своим домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов… Иногда нужно просто остановиться и послушать один из них, чтобы услышать нечто прекрасное», — написано под роликом.

На кадрах женщина исполняет арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» итальянского композитора Джакомо Пуччини.

Запись быстро набрала десятки тысяч просмотров и приобрела вирусную популярность. Об этом рассказали почти все крупнейшие американские телеканалы и издания.

О героине

СМИ выяснили подробности о жизни героини. У нее нет дома и они регулярно видят ее на улицах с тележкой из супермаркета, в которую сложено ее имущество. Женщина живет в США уже 30 лет.

Когда журналисты пообщались с исполнительницей арий, выяснилось, что вокального образования у нее нет, петь она начала ещё в детстве, подражая оперным певцам из телевизора.

Зовут женщину Эмили Заморка, ей 52 года.

В США она действительно переехала из России в 24 года. Эмигрантка рассказала, что раньше она давала уроки музыки, но в 2005 году она заболела, а потом воры украли у неё скрипку.

Пособие и дом

Во время черной жизненной полосы Эмили лишилась дома и теперь живёт на пособие. В 2008 году она получила политическое убежище в США. Причину переезда из России не назвала.

После публикации в Instagram полиция Лос-Анджелеса вместе с депутатом городского совета и политконсультантом запустили кампанию по сбору денег на новое жилье для Эмили.

Из необходимых 65 тыс. долларов уже собрано более 46 тысяч, пишет mail.ru.

Пока ее поселили в отеле. Также женщине нашли работу. В субботу вечером она будет петь на открытии итальянского фестиваля.