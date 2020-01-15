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Жизнь

Для большей части Алтайского края снизили тарифы на вывоз мусора

В 2020 году тарифы на вывоз ТКО в большинстве зон Алтайского края снизятся, сообщили в краевом правительстве. В Барнауле, например, максимальная плата уменьшится на пять рублей.

Мусор.
Мусор.
CCO

Власти устанавливают предельные тарифы на услуги по обращению с ТКО, то есть сумма, выше которой регоператор не имеет права брать.

  • Барнаульская зона — 40,57 рубля с человека (вместо 43,97 рубля), Барнаул — 60,35 (65,41 рубля).
  • Алейская — 57,08 рубля (68,7 рублей),
  • Каменская — 39,36 рубля (46,63 рублей),
  • Славгородская — 71,24 рубля (109,02 рублей),
  • Рубцовская — 64,22 рубля (79,27 рублей).

В Бийской и Заринской зонах в первой половине года тариф останется прежним (37,59 и 40,41 рубль соответственно), а во втором полугодии поднимется до 43,06 и 45,32 рублей.

Снизить тарифы удалось благодаря изменениям федерального законодательства, а также дополнительным мерам на местном уровне.

В частности, плату за негативное воздействие на окружающую среду снизили до уровня 2018 года и заморозили до 2023 года. Также с 1 января 2020 года регоператоров освободили от уплаты НДС.

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