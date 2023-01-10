11 января
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Жизнь

Для борьбы с ростом цен на ЖКХ жители Алтайского края собрали более 3 тыс. подписей

Жители разных городов Алтайского края собрали более 3 тыс. подписей по поводу высоких тарифов на услуги ЖКХ. Они обратились к депутату Госдумы Марии Прусаковой и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом сообщает Telegram-канал «КПРФ Алтай».

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Жители Алтайского края требуют отменить постановление правительства от 14 ноября 2022 года о повышении тарифов второй раз за год. Также они хотят лишить губернатора края Виктора Томенко права поднимать предельно допустимый индекс тарифов и ограничить рост тарифов на каждую из услуг ЖКХ отдельно.

Подписи собирали в период новогодних каникул в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Белокурихе, Заринске.

Авторы обращения указали на то, что губернатор региона не воспользовался правом понизить предел роста тарифов. Они отметили, что в Алтайском крае самые низкие зарплаты и пенсии, и некоторые люди вынуждены брать кредиты на покупку угля и дров.

Кроме того в обращении затронули проблему износа водопроводных и тепловых сетей, неисправности котельных, проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов.

На данный момент обращение с подписными листами находится в общественной приемной депутата Госдумы Марии Прусаковой. Его готовят к отправке в Правительство России.

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