Для борьбы с ростом цен на ЖКХ жители Алтайского края собрали более 3 тыс. подписей

Жители Алтайского края требуют отменить постановление правительства от 14 ноября 2022 года о повышении тарифов второй раз за год. Также они хотят лишить губернатора края Виктора Томенко права поднимать предельно допустимый индекс тарифов и ограничить рост тарифов на каждую из услуг ЖКХ отдельно.
Подписи собирали в период новогодних каникул в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Белокурихе, Заринске.
Авторы обращения указали на то, что губернатор региона не воспользовался правом понизить предел роста тарифов. Они отметили, что в Алтайском крае самые низкие зарплаты и пенсии, и некоторые люди вынуждены брать кредиты на покупку угля и дров.
Кроме того в обращении затронули проблему износа водопроводных и тепловых сетей, неисправности котельных, проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов.
На данный момент обращение с подписными листами находится в общественной приемной депутата Госдумы Марии Прусаковой. Его готовят к отправке в Правительство России.
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