Для части барнаульцев продлили срок отключения горячей воды

Специалисты СГК вынуждено продлили срок отключения горячей для части домов в Барнауле. Это связано с выявленными дефектами при запуске воды, а также большим объемом ремонта на тепловых сетях.

По состоянию на 7 июля воду дали всем потребителям, кроме 169 жилых домов, восьми детских садов, шести школ и четырех больниц, сообщили в СГК.

Энергетики в круглосуточном режиме устраняют найденные повреждения. Там, где срок перенесен для завершения капитального ремонта на участке — также принят

ускоренный темп работы.

«Для потребителей, у которых нет горячей воды из-за повреждения на трубопроводах, ресурс появится в течение 2−4 дней. В объекты, около которых ведется капитальный ремонт или реконструкция теплосетей, воду вернут через 7−13 дней», — заявили в компании.

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