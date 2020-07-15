Для Димы с пересадкой сердца страшна не пандемия, а обычный вирус.

Дима тоскливо смотрит из окна, ведь мальчишки во дворе придумали новую игру. Сегодня неугомонная детвора играет в пиратов и радостно гоняется за спрятанными сокровищами. Но наш юный герой уже несколько месяцев не выходит на уличные прогулки. Чуть больше года назад ему пересадили сердце, и поэтому сейчас он соблюдает особый режим.

Благотворительный фонд «Облака» поддерживает семью Димы Корякина уже несколько лет. Мы помним, как больше года назад его родные переживали из-за грядущей операции для мальчика, которая должна была состояться в Москве в «Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова».

Фонд был рядом и оперативно собрал финансовую помощь на поездку для мамы и сына. Мы уже оказали поддержку для семьи на сумму более 100 т. рублей.

Ровно через год врачи ждали Диминого возвращения, чтобы узнать стало ли пересаженное сердце родным, нет ли отторжения. К счастью он успел посетить московских врачей до введения особого санитарного режима из-за пандемии коронавируса. Обследование прошло успешно, и он радостно вернулся домой.

Благотворительный фонд «Облака»

Пандемия не затронула его в Москве, но сейчас из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в городе мальчик не может выходить на улицу. Обычная простуда может нанести ему непоправимый урон. Поэтому в аптечке семьи всегда находятся противовирусные препараты.

Мы решили, что будем поддерживать малообеспеченные и многодетные семьи с покупкой самых необходимых препаратов, а также с оказанием срочной медицинской помощи. Вы тоже можете принять участие в формировании резервного фонда медицинской помощи «Облаков».

На днях мы закупили первые препараты: детский сироп от температуры, а также противовирусные лекарства для Димы Корякина.

Благотворительный фонд «Облака»

Для обеспечения 20 семей с детьми лекарствами целый месяц необходимо минимум 17 850 Р. Уже собрано 3 900 Р., а значит осталось 14 050 Р.

Если вы хотите обеспечить детям безопасное детство и помочь нам заботиться о детках, то по реквизитам ниже вы можете перевести посильное пожертвование с текстом «Детям на лекарства»:

Через сайт на фонде «Облака», кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда;

СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Вы также можете сами закупить необходимые препараты и передать семьям через фонд. Для этого необходимо связаться с семейным помощником Екатериной Слепынской по номеру +7 (960) 963-19-15 . Она вам предоставит список недостающих лекарств и необходимых медицинских процедур для подопечных семей.

С уважением и благодарностью Елена Зайцева и фонд «Облака»!

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