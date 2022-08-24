Для достойной старости. Как улучшат условия в алтайских социальных учреждениях

На Алтае работает краевая адресная инвестиционная программа, за счет которой ежегодно обновляют социальные объекты в регионе. Расскажем о том, как обновляют и какие новые здания возводят в учреждениях соцобеспецения в 2022 году.

Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов в Барнауле.

Один из важных критериев развитого общества — высокий уровень заботы о социально незащищенных гражданах. Достичь его невозможно, если в распоряжении государства не будет комфортных и современных учреждений.

Строят новую инфраструктуру и обновляют действующие зданий за счет краевого и федеральных бюджетов, распределенных при помощи КАИП. Благодаря гибкой программе средства можно быстро перенаправить с одного проекта на другой, чтобы решить наиболее острые вопросы.

Финансовые средства, потраченные по этой программе, помогают создавать новые рабочие места, и часть которых возвращается в бюджет в виде налогов. За счет них в будущем можно продолжать строительство и реконструкцию социальных объектов.

Всего в 2022 году отремонтируют 3 учреждения соцобеспечения, еще для 3 учреждений обеспечат строительство и реконструкцию коммунальных систем и инженерных коммуникаций.

Оранжерея и лифты

В 2019 году на территории Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Барнауле снесли жилой корпус, признанный аварийным. Вместо него задумалось строительство здания нового типа на 80 койко-мест. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

В новом корпусе на 6,5 тыс. квадратных метрах появятся помещения для медицинского наблюдения и бытовых нужд, которые оснастят всем необходимым оборудованием, в том числе и для ухода за престарелыми и инвалидами. Маломобильных граждан со вторых этажей действующих корпусов, в которых невозможно расширить лестничные проемы, переселят в новое здание — в нем будет специальный лифт.

«Учреждение должно не только быть комфортным по условиям проживания, но и позволять проводить реабилитацию инвалидов, обеспечивать их досуг. Поэтому в жилом корпусе нового типа будут располагаться все необходимые помещения для досуга, тренажерные залы, предусмотрены просторные холлы для встреч с родственниками», — подчеркивает директор дома-интерната Виктор Кулешов.

Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов в Барнауле. Фото Дмитрия Лямзина.

Появятся в новом здании комнаты для занятия творчеством и даже фитооранжерея. На просторных балконах с панорамными окнами проживающие смогут устроить зимний сад — выращивая цветы, которые помогут пережить зимнее время.

Облагородят территорию вокруг корпуса. Здесь можно будет гулять, проводить пленэры или же просто сидеть на лавочке и дышать свежим воздухом.

Актовый зал для концернов и встреч

Барнаульский дом-интернат для ветеранов войны и труда ждет обновление актового зала со вспомогательными помещениями. Капитального ремонта здесь не было со сдачи здания в эксплуатацию — с 1968 года.

В актовом зале заменят полы и всю электропроводку, а также реконструируют сцену. Сейчас подрядчик начал штукатурить стены. Для обновленного помещения закупят кресла, световое, звуковое и прочее оборудование — все, чтобы можно было устраивать яркие выступления.

Скоро здесь сможет выступать коллектив самодеятельности дома-интерната. Также, чтобы порадовать проживающих людей, в учреждение приезжают выступать другие объединения и артисты с концертами.

В отремонтированном помещении также можно будет проводить мастер-классы, кинофестивали и другие события для людей старшего возраста. Здесь же проживающие будут встречаться с «серебряными» волонтерами.

Завершить ремонт планируют до 1 октября 2022 года.

Инфографика. Источник: altapress.ru