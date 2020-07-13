Для хвостатой кометы в Барнауле провели фотосет

«Первая фотосессия была несколько дней назад и была вообще „никакой“, теперь комета позирует гораздо охотнее, — написал фотограф. — В кадре засветился даже метеорчик, ну, а в конце удалось словить комбо: густой предрассветный туман, комету, и серебристые облака. Бонусное фото специально для РенТВ: комета „падает“ на Гоньбу».

Что это за комета?

C/2020F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом NEOWISE. Свой перигелий комета прошла 3 июля 2020 года.

По состоянию на июль комета достигла видимой звездной величины +1m, и у нее появился второй хвост. Первый голубоватый газовый (ионный) хвост светится за счет флуоресценции молекул С2 и CN, а более поздний второй золотой хвост состоит из пыли, как у кометы Хейла-Боппа.

23 июля 2020 года комета сблизится с Землей до 103,5 млн км. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернется к Солнцу через несколько тысяч лет.