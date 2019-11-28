Для клиентов банка «Открытие» обновили линейку накопительного страхования жизни

Основой новой линейки стали три накопительные программы: «Надежное будущее», «Адресный капитал» и «Детский капитал». Продукты включают в себя как основное, так и расширенное (дополнительное) страховое покрытие, например, по критическим заболеваниям или травмам, а также медицинские сервисы (семейный чек-ап, телемедицина).

Программа «Надежное будущее» рассчитана на клиентов с активной жизненной позицией. Она помогает в достижении и реализации индивидуальных или семейных финансовых целей, позволяя грамотно сформировать нужный капитал без изменения привычного уровня жизни. Стоимость программы определяется непосредственно клиентом и зависит только от желаемой суммы накоплений и уровня финансовой защиты по рискам. Средства, вложенные в программу, защищены от притязания третьих лиц и не подлежат разделу при имущественных спорах.

Программа «Адресный капитал» для тех, кто задумывается о том, как сберечь накопленный капитал и передать его детям, внукам или просто дорогим людям. Пожизненное страхование рассчитано на клиентов в возрасте от 65 лет и решает один из самых злободневных вопросов — бюрократические и юридические сложности при получении наследства. «Адресный капитал Премиум» позволяет передать капитал максимально удобно для всех сторон.

Программа «Детский капитал» помогает заложить финансовую основу для будущего своего ребенка: например, накопить на высшее образование или подготовку к поступлению в ВУЗ или создать стартовый капитал к совершеннолетию, свадьбе и т.п. Во-первых, даже в случае критических обстоятельств с жизнью и здоровьем родителя компания продолжит уплачивать взносы за него, и капитал в полном объеме получит только ребенок и никто другой. Во-вторых, участникам программы будет доступен персональный консультант по вопросам образования и досуга детей.

Для всех накопительных программ «Росгосстрах Жизнь» действует сервис по возврату клиентам налогового вычета онлайн.

Алексей Кривошеев,

директор по методологии продуктов «Росгосстрах Жизнь»:

Новая линейка по НСЖ решает самые насущные проблемы клиентов: достижение финансовых целей без ущерба образу жизни и создание финансовой подушки безопасности, передача накопленного капитала будущим поколениям и главное — обеспечение будущего своих детей. А широкий перечень дополнительных рисков и сервисов позволит сделать программу еще более персонифицированной.

Мария Саенко,

начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие»:

В ноябре банк «Открытие» обновил линейку сберегательных и инвестиционных продуктов. Мы запустили новую модель премиального обслуживания (со специальными условиями по вкладам для сегмента Affluent) и значительно расширили линейку инвестиционных продуктов. Наше новое предложение по накопительному страхованию жизни будет интересно самому широкому кругу клиентов — как в премиальном, так и в массовом сегментах.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.